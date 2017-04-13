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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29419238/
13 апреля 2017, 17:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Северстали» Кагарлицкий и Стасенко останутся в клубе

Хоккеисты череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий и Николай Стасенко в ближайшее время подпишут новые контракты и останутся в клубе, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Форвард Кагарлицкий провел в нынешнем сезоне 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 48 очков (16 шайб + 32 передачи). В активе защитника Стасенко 57 игр и 10 очков (2+8). Срок действия контрактов у обоих хоккеистов истекал 30 апреля.

На Кагарлицкого претендовало несколько команд КХЛ во главе с уфимским «Салаватом Юлаевым», однако «Северсталь» и 27-летний хоккеист пришли к соглашению о подписании нового контракта.

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