Четыре клуба из КХЛ, в том числе ярославский «Локомотив», сыграют на Кубке Минска
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. «Югра» из Ханты-Мансийска, рижское и московское «Динамо», «Юность-Минск», а также полуфиналист Кубка Гагарина «Локомотив» из Ярославля в межсезонье сыграют в хоккейном Кубке Минска, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Турнир, посвященный 950-летию Минска, пройдет с 26 июля по 30 июля на «Чижовка-арене» в столице Белоруссии.
«Югра» и рижское «Динамо» в текущем сезоне не сумели пробиться в
Организатор турнира, клуб «Юность-Минск», соревнуется в белорусской Экстралиге.
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