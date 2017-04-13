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13 апреля 2017, 15:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Четыре клуба из КХЛ, в том числе ярославский «Локомотив», сыграют на Кубке Минска

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. «Югра» из Ханты-Мансийска, рижское и московское «Динамо», «Юность-Минск», а также полуфиналист Кубка Гагарина «Локомотив» из Ярославля в межсезонье сыграют в хоккейном Кубке Минска, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Турнир, посвященный 950-летию Минска, пройдет с 26 июля по 30 июля на «Чижовка-арене» в столице Белоруссии.

«Югра» и рижское «Динамо» в текущем сезоне не сумели пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. «Локомотив» уступил в финале Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга (0−4). Московское «Динамо» также проиграло СКА, но в полуфинале «Запада» (1−4).

Организатор турнира, клуб «Юность-Минск», соревнуется в белорусской Экстралиге.

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