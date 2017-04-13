Александр Кожевников: СКА одной ногой висит у Кубка Гагарина
Известный хоккейный эксперт — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о финальной серии Кубка Гагарина СКА — «Магнитка».
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— СКА одной ногой у Кубка Гагарина уже стоит?
— Если будет такая реализация, то конечно. Только не стоит, а висит. Потому что реализовывать надо свои моменты. В третьем матче серии практически два периода играли в одной зоне. Реализации нет, большинство не работает. В овертайме при такой игре «Магнитка» могла и забить. Там два выхода «один на один» были. Если у СКА реализация останется на том же уровне, то тут трудно
— По такой игре основная надежда у магнитогорцев на Василия Кошечкина?
— Да, Кошечкин просто замечательно играет. Нагрузка большая на него выпадает. По 60 бросков приходится на него, плюс быстрое перемещение шайбы по его зоне. Дай бог, чтобы он выдержал. На данный момент он сильнейший игрок «Магнитки».
— Игрокам «Металлурга» тяжелее восстанавливаться между матчами, чем хоккеистам СКА?
— Конечно! Вот, к примеру, Крис Ли, он же через смену играет. Другое дело он выглядит физически великолепно. Но видно, что подустали, уральцы. Движение у «Магнитки» было не ахти какое. В первом периоде 18 минут в своей зоне играли.
— За счет чего СКА удалось нейтрализовать ударное звено «Металлурга»?
— Они жестко играют, не дают головы им поднять, все время идут встык. Молодцы, скорости у хоккеистов СКА хорошие.
— Сможет ли Илья Воробьев
— Тут трудно уже
— Следующий матч во многом будет решающим?
— Думаю, да. Напряжение слишком высоко. Завтрашняя игра будет практически решающая. Если СКА поведет в серии 3−1, то «Магнитке» будет очень сложно вернуться в борьбу за трофей.
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