Александр Кожевников: СКА одной ногой висит у Кубка Гагарина

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— СКА одной ногой у Кубка Гагарина уже стоит?

— Если будет такая реализация, то конечно. Только не стоит, а висит. Потому что реализовывать надо свои моменты. В третьем матче серии практически два периода играли в одной зоне. Реализации нет, большинство не работает. В овертайме при такой игре «Магнитка» могла и забить. Там два выхода «один на один» были. Если у СКА реализация останется на том же уровне, то тут трудно что-то прогнозировать. Конечно, петербуржцы выглядят лучше и мастерства там побольше. Им удалось главное —нейтрализовать первое звено «Металлурга».

— По такой игре основная надежда у магнитогорцев на Василия Кошечкина?

— Да, Кошечкин просто замечательно играет. Нагрузка большая на него выпадает. По 60 бросков приходится на него, плюс быстрое перемещение шайбы по его зоне. Дай бог, чтобы он выдержал. На данный момент он сильнейший игрок «Магнитки».

— Игрокам «Металлурга» тяжелее восстанавливаться между матчами, чем хоккеистам СКА?

— Конечно! Вот, к примеру, Крис Ли, он же через смену играет. Другое дело он выглядит физически великолепно. Но видно, что подустали, уральцы. Движение у «Магнитки» было не ахти какое. В первом периоде 18 минут в своей зоне играли.

— За счет чего СКА удалось нейтрализовать ударное звено «Металлурга»?

— Они жестко играют, не дают головы им поднять, все время идут встык. Молодцы, скорости у хоккеистов СКА хорошие.

— Сможет ли Илья Воробьев чем-то удивить Олега Знарка?

— Тут трудно уже чем-то удивить. За день ничего не поменяешь. Восстановление должно быть. Если не будет свежести у «Магнитки», то тогда без вариантов для них.

— Следующий матч во многом будет решающим?

— Думаю, да. Напряжение слишком высоко. Завтрашняя игра будет практически решающая. Если СКА поведет в серии 3−1, то «Магнитке» будет очень сложно вернуться в борьбу за трофей.