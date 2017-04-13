Болельщики «Авангарда» признали Николая Лемтюгова лучшим игроком сезона

В составе «Авангарда» лучшим игроком сезона был признан нападающий Николай Лемтюгов. Он победил с огромным отрывом от преследователей — 51% голосов. В составе «Омских Ястребов» победу одержал нападающий Антон Ковалев (42,4%).



Победители получат приз имени Леонида Киселёва на торжественной церемонии, которая состоится на «Арене Омск» 15 апреля и начнётся в 15:00.