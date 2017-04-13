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13 апреля 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Болельщики «Авангарда» признали Николая Лемтюгова лучшим игроком сезона

Сегодня, 13 апреля, на официальных сайтах ХК «Авангард» и МХК «Омские Ястребы» завершилось голосование, с помощью которого болельщики определяли лучшего игрока прошедшего сезона в составах обеих команд.

В составе «Авангарда» лучшим игроком сезона был признан нападающий Николай Лемтюгов. Он победил с огромным отрывом от преследователей — 51% голосов. В составе «Омских Ястребов» победу одержал нападающий Антон Ковалев (42,4%).

Победители получат приз имени Леонида Киселёва на торжественной церемонии, которая состоится на «Арене Омск» 15 апреля и начнётся в 15:00.

Авангард
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