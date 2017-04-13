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13 апреля 2017, 14:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Шипачёв стал рекордсменом СКА по голевым передачам

Нападающий СКА Вадим Шипачёв сделал голевую передачу в третьем матче финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ).

Эта передача стала для Шипачёва 192-й в составе петербургского клуба — он побил рекорд Максима Сушинского и стал лучшим ассистентом в истории СКА в чемпионатах России.

Шипачёву потребовалось всего 267 матчей, в то время как Сушинский сделал 191 пас за 475 встреч.

Шипачёв 92 раза ассистировал партнерам в равных составах, 98 — в большинстве и дважды, когда СКА играл в меньшинстве. Вадим выходил на лёд против 31 соперника и только лишь в играх с донецким «Донбассом» он не смог помочь партнерам отличиться.

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МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Невысокий процент реализации игроками СКА созданных голевых моментов может негативно сказаться на положительных результатах следующих матчей финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом», заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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