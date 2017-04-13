Шипачёв стал рекордсменом СКА по голевым передачам

Эта передача стала для Шипачёва 192-й в составе петербургского клуба — он побил рекорд Максима Сушинского и стал лучшим ассистентом в истории СКА в чемпионатах России.



Шипачёву потребовалось всего 267 матчей, в то время как Сушинский сделал 191 пас за 475 встреч.



Шипачёв 92 раза ассистировал партнерам в равных составах, 98 — в большинстве и дважды, когда СКА играл в меньшинстве. Вадим выходил на лёд против 31 соперника и только лишь в играх с донецким «Донбассом» он не смог помочь партнерам отличиться.