Владимир Ткачев: Если б не хоккей, стал бы хирургом

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«ДО СИХ ПОР ЖИВУ НА БАЗЕ»

— Играть в хоккей вам сразу понравилось?

— Уже в первом классе школу из-за него начал прогуливать. Решили с другом вместо урока музыки в хоккей поиграть. И нет бы уйти куда-нибудь, а мы стали перед дверьми школы и играем! Естественно, нас быстро заметили, — улыбается Владимир.

— И что учителя сказали на это?

— Родителей в школу!

— Когда пришло осознание того, что вы будете профессиональным хоккеистом?

— Когда я был маленький и говорили, что я буду играть в хоккей, а мне за это еще и деньги будут платить, то для меня это звучало странно. Как что-то заоблачное. Играю в свое удовольствие, а мне еще и платят. Наверное, осознание пришло в тот момент, когда нужно было переехать из Киева в Казань. В 12 лет уехать на большое расстояние от дома. Это был серьезный и сложный шаг, ведь я считаю, что каждому ребенку нужна семья. Со мной в Казань уехала мама, но все равно редко видеть близких людей сложно.

— Жили на базе?

— Да я и сейчас там живу. Здесь все хоккеисты «Ак Барса» находятся, потому что удобное месторасположение и хорошие условия. Можно встать с утра и пойти на тренировку чуть ли не в тапочках. Если нужно на «Татнефть-Арену», то 5 минут на машине и ты уже на месте.

— Помните свою первую команду?

— Конечно, киевский «Сокол». Я играл за команду ребят на два года старше. В Украине уровень хоккея был не лучший — далеко отстал от Белоруссии, не говоря уже о России. Поэтому, чтобы держать себя в тонусе и наравне с командами моего возраста в России, здесь нужно было играть с ребятами постарше. На тренировку меня всегда привозили родители. И наблюдали за моей работой на льду. Потом дома подсказывали, в чем нужно добавить, какие ошибки были. Иногда после игры я даже больше боялся того, что мне родители скажут, чем критики тренера.

— Они настолько хорошо разбираются в хоккее?

— Когда ты живешь этим, то начинаешь разбираться.

— Это не мешает работе тренера?

— Они не вмешивались в процесс тренировок. Только мне лично говорили, что нужно сделать, чтобы стать лучше. Некоторые родители делают акцент на работу тренера, говоря, что их ребенок хороший, а наставник как-то не так работает. Это неправильно.

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«Я И СЕЙЧАС ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ ВРАТАРЕМ…»

— Знаю, что вы мечтали стать вратарем. Так почему же у нас сейчас есть нападающий Ткачев, а не голкипер Ткачев?

— Да, у меня была такая мечта. Однако, родители хотели, чтобы я был нападающим и в ворота мне становиться запрещали. Но когда мы еще детьми отправлялись с командой на выезд, то в гостинице обычно прямо на полу играли в хоккей. Тем, что попадалось под руку. И здесь я был вратарем и ловил все, что в меня летело. Я, наверное, и сейчас голкипером хотел бы быть! — снова улыбается Владимир.

— Любимый вратарь у вас есть?

— Эмиль Гарипов. Он всегда так злится, когда я ему забиваю на тренировках! Обижается, наверное….

— К слову, сам Эмиль Гарипов при его любви к футболу мог бы стать футболистом…

— Он просто фанат футбола! Болеет за «Барселону». Во время их вошедшего в историю матча с ПСЖ мы находились в Омске. Все смотрели игру, и когда «Барса» забивала, мы писали в нашу командную группу сообщения для Эмиля, поздравляли. И тут во втором тайме ПСЖ забивает. Шансы каталонцев становятся призрачными. Все легли спать. А утром проснулись — «Барселона» прошла! В шоке были, а Эмиль больше всех! Он-то ведь тоже не досмотрел….

«В СБОРНОЙ СОВСЕМ ДРУГОЙ ХОККЕЙ»

— Чего не хватило «Ак Барсу» в серии плей-офф против «Металлурга»?

— Везения.

— Вы сыграли с «Магниткой» четыре матча. Какие слабые места у финалиста Кубка Гагарина?

— Ярко выраженных слабых сторон у них нет. Защита довольно опытная. Первое звено атакующее, все другие ребята стараются их поддержать.

— Возможно ли одним ударным звеном выиграть Кубок Гагарина?

— Как показала история — можно.

— Какие планы на следующий сезон?

— Пока что у меня мало информации для принятия решения, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Когда она будет — я его приму. А пока мне не от чего оттолкнуться. Несколько дней назад только какие-то моменты по поводу нашего клуба стали проясняться.

— Про Евротур вы говорили, что это отличная возможность попробовать себя на уровне сборной. Почувствовали разницу между играми за клуб и за национальную команду?

— В сборной совсем другой уровень и скорости. Совсем другой хоккей. Мы неплохо играли на этапах Евротура. И если и надо на что-то обратить внимание, то это на детали — завершение моментов, принятие решений на долю секунды быстрее. Чем больше удастся поправить этих мелочей в своей игре, тем проще будет потом.

— В сборной вашими партнерами по звену были Анатолий Голышев и Кирилл Капризов. Можете охарактеризовать их вне льда?

— Легко! — улыбается Владимир. — Толя Голышев — это «забывашка». Только тренер объяснит нам какое-то упражнение, он сразу подъезжает и спрашивает, что делать, как делать — постоянно забывает все и переспрашивает.

— В обычной жизни тоже все забывает?

— Нет, в жизни он, наоборот, все помнит. И постоянно куда-то зовет меня — пошли туда, сюда, на ужин… В жизни он активный, позитивный парень. Кирилл Капризов — открытый и веселый. Он по-настоящему переживает за то дело, которое мы делаем.

— Заметила, что во время матчей за сборную у вас были зеленые клубные перчатки…

— На самом деле, все играли в своих клубных перчатках. Просто зеленые сильно выделяются. К перчаткам долго нужно привыкать, размять их. Поэтому, когда времени мало, все играют в своих.

«НАЧИНАЮ ОСВАИВАТЬ СЕРФИНГ»

— Вы — известный любитель литературы. Что сейчас читаете?

— Книгу «Демиан» Германа Гессе. Еще читал «Степного волка» этого же автора. А вот его же «Игра в бисер» не пошла у меня. Там предложения на полторы страницы — запятые, обороты какие-то невероятные! Настолько все запутано. Мне подарили эту книгу, но она ждет своего часа, потому что я к ней пока не готов.

— Слышала, что вы прошлым летом увлеклись серфингом. Как решили встать на доску и не слишком ли травмоопасное это занятие?

— Когда я маме сказал об этом, она тоже сразу представила 30-метровые волны! Просто я не люблю слишком пассивный отдых. Летом тоже хочется чем-то заниматься. Впервые отдыхал на океане и решил попробовать серфинг. Волны там очень маленькие. Да и какие волны! Там сначала хотя бы просто по прямой проехаться. Нагрузка при этом тяжелая. Думал, я же спортсмен, мне полегче должно быть, но ничего подобного. Первый раз упал, второй раз упал… Ну и так раз двадцать! Потом кое-как встал. Один раз так накатался, что спина болела на следующий день. Но мне понравилось. Постараюсь этим летом усовершенствовать навыки, если получится.

— Если бы не хоккей, то какую бы профессию выбрали?

— Скорее всего, был бы врачом. Возможно хирургом. Мне кажется, что у меня есть предрасположенность к медицине. Любые виды уколов могу делать, даже сам себе.

— Недавно вы вместе с Артемом Лукояновым посетили в Казани детский хоспис, где встретились с юными пациентами и подарили концентратор кислорода…

— Это была тяжелая поездка с горьким послевкусием. Тяжелая морально… Я вообще не знал, что есть дети с такими проблемами, что такие заболевания в принципе существуют. В хосписе очень хорошие условия. Мы даже не надевали бахилы, потому что там часто убираются, там нет атмосферы больницы, не пахнет какими-то лекарствами. Уютное заведение и большой плюс в том, что близким людям позволяют находиться рядом с родственниками в трудную минуту.

— Несколько месяцев назад вас признали «Спортсменом года в Татарстане»…

— Одна из главных газет республики проводила такой конкурс. В номинации «Спортсмен года» были я, Данис Зарипов, вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков и волейболист «Зенита» Вильфредо Леон. Я победил в опросе. Было очень приятно.