Владимир Ткачев: Если б не хоккей, стал бы хирургом
Сегодня олимпийская сборная России сыграет в французами в Челябинске. Перед тем, как отправится с командой на Урал, 23-летний лидер атак «Ак Барса» Владимир Ткачев в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о детской мечте стать вратарем, о тяге к медицине и о своем новом увлечении — серфинге.
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«ДО СИХ ПОР ЖИВУ НА БАЗЕ»
— Играть в хоккей вам сразу понравилось?
— Уже в первом классе школу
— И что учителя сказали на это?
— Родителей в школу!
— Когда пришло осознание того, что вы будете профессиональным хоккеистом?
— Когда я был маленький и говорили, что я буду играть в хоккей, а мне за это еще и деньги будут платить, то для меня это звучало странно. Как
— Жили на базе?
— Да я и сейчас там живу. Здесь все хоккеисты «Ак Барса» находятся, потому что удобное месторасположение и хорошие условия. Можно встать с утра и пойти на тренировку чуть ли не в тапочках. Если нужно на «Татнефть-Арену», то 5 минут на машине и ты уже на месте.
— Помните свою первую команду?
— Конечно, киевский «Сокол». Я играл за команду ребят на два года старше. В Украине уровень хоккея был не лучший — далеко отстал от Белоруссии, не говоря уже о России. Поэтому, чтобы держать себя в тонусе и наравне с командами моего возраста в России, здесь нужно было играть с ребятами постарше. На тренировку меня всегда привозили родители. И наблюдали за моей работой на льду. Потом дома подсказывали, в чем нужно добавить, какие ошибки были. Иногда после игры я даже больше боялся того, что мне родители скажут, чем критики тренера.
— Они настолько хорошо разбираются в хоккее?
— Когда ты живешь этим, то начинаешь разбираться.
— Это не мешает работе тренера?
— Они не вмешивались в процесс тренировок. Только мне лично говорили, что нужно сделать, чтобы стать лучше. Некоторые родители делают акцент на работу тренера, говоря, что их ребенок хороший, а наставник
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«Я И СЕЙЧАС ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ ВРАТАРЕМ…»
— Знаю, что вы мечтали стать вратарем. Так почему же у нас сейчас есть нападающий Ткачев, а не голкипер Ткачев?
— Да, у меня была такая мечта. Однако, родители хотели, чтобы я был нападающим и в ворота мне становиться запрещали. Но когда мы еще детьми отправлялись с командой на выезд, то в гостинице обычно прямо на полу играли в хоккей. Тем, что попадалось под руку. И здесь я был вратарем и ловил все, что в меня летело. Я, наверное, и сейчас голкипером хотел бы быть! — снова улыбается Владимир.
— Любимый вратарь у вас есть?
— Эмиль Гарипов. Он всегда так злится, когда я ему забиваю на тренировках! Обижается, наверное….
— К слову, сам Эмиль Гарипов при его любви к футболу мог бы стать футболистом…
— Он просто фанат футбола! Болеет за «Барселону». Во время их вошедшего в историю матча с ПСЖ мы находились в Омске. Все смотрели игру, и когда «Барса» забивала, мы писали в нашу командную группу сообщения для Эмиля, поздравляли. И тут во втором тайме ПСЖ забивает. Шансы каталонцев становятся призрачными. Все легли спать. А утром проснулись — «Барселона» прошла! В шоке были, а Эмиль больше всех!
«В СБОРНОЙ СОВСЕМ ДРУГОЙ ХОККЕЙ»
— Чего не хватило «Ак Барсу» в серии
— Везения.
— Вы сыграли с «Магниткой» четыре матча. Какие слабые места у финалиста Кубка Гагарина?
— Ярко выраженных слабых сторон у них нет. Защита довольно опытная. Первое звено атакующее, все другие ребята стараются их поддержать.
— Возможно ли одним ударным звеном выиграть Кубок Гагарина?
— Как показала история — можно.
— Какие планы на следующий сезон?
— Пока что у меня мало информации для принятия решения, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Когда она будет — я его приму. А пока мне не от чего оттолкнуться. Несколько дней назад только
— Про Евротур вы говорили, что это отличная возможность попробовать себя на уровне сборной. Почувствовали разницу между играми за клуб и за национальную команду?
— В сборной совсем другой уровень и скорости. Совсем другой хоккей. Мы неплохо играли на этапах Евротура. И если и надо на
— В сборной вашими партнерами по звену были Анатолий Голышев и Кирилл Капризов. Можете охарактеризовать их вне льда?
— Легко! — улыбается Владимир. — Толя Голышев — это «забывашка». Только тренер объяснит нам
— В обычной жизни тоже все забывает?
— Нет, в жизни он, наоборот, все помнит. И постоянно
— Заметила, что во время матчей за сборную у вас были зеленые клубные перчатки…
— На самом деле, все играли в своих клубных перчатках. Просто зеленые сильно выделяются. К перчаткам долго нужно привыкать, размять их. Поэтому, когда времени мало, все играют в своих.
«НАЧИНАЮ ОСВАИВАТЬ СЕРФИНГ»
— Вы — известный любитель литературы. Что сейчас читаете?
— Книгу «Демиан» Германа Гессе. Еще читал «Степного волка» этого же автора. А вот его же «Игра в бисер» не пошла у меня. Там предложения на полторы страницы — запятые, обороты
— Слышала, что вы прошлым летом увлеклись серфингом. Как решили встать на доску и не слишком ли травмоопасное это занятие?
— Когда я маме сказал об этом, она тоже сразу представила 30-метровые волны! Просто я не люблю слишком пассивный отдых. Летом тоже хочется
— Если бы не хоккей, то какую бы профессию выбрали?
— Скорее всего, был бы врачом. Возможно хирургом. Мне кажется, что у меня есть предрасположенность к медицине. Любые виды уколов могу делать, даже сам себе.
— Недавно вы вместе с Артемом Лукояновым посетили в Казани детский хоспис, где встретились с юными пациентами и подарили концентратор кислорода…
— Это была тяжелая поездка с горьким послевкусием. Тяжелая морально… Я вообще не знал, что есть дети с такими проблемами, что такие заболевания в принципе существуют. В хосписе очень хорошие условия. Мы даже не надевали бахилы, потому что там часто убираются, там нет атмосферы больницы, не пахнет
— Несколько месяцев назад вас признали «Спортсменом года в Татарстане»…
— Одна из главных газет республики проводила такой конкурс. В номинации «Спортсмен года» были я, Данис Зарипов, вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков и волейболист «Зенита» Вильфредо Леон. Я победил в опросе. Было очень приятно.
— Даже Даниса Зарипова номинировали? На матче серии
— Да никто его особо не освистывал. Потом через пять минут болельщики Казани ему также аплодировали, как и игрокам своей команды. Да, он играет за другой клуб, но при этом много делает для республики в плане развития.
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