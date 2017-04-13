Юрзинов: Появление Кинэна в «Куньлуне» отчасти повлияло на решение об отставке
ТОЛЬЯТТИ, 13 апр —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Появление Майка Кинэна в координационном совете «Куньлуня» стало одним из тех факторов, которые повлияли на решение уйти из китайского клуба, заявил Владимир Юрзинов-младший в интервью агентству «Р-Спорт».
2 марта на
«Руководство китайского клуба предоставило мне время подумать над своим решением. Тем не менее, вряд ли оно могло поменяться, к тому же в этот момент клуб активно вел переговоры с Майком Кинэном. Его приход советником в “Куньлунь” стал один из тех факторов, которые повлияли на мое решение. Не хотелось бы, чтобы в
«Я уже столько сказал по горячим следам, не хотелось бы вновь к этому возвращаться и вдаваться в подробности. В основе любого решения всегда лежат личные причины и стечение многих обстоятельств воедино. У нас была хорошая команда, которая показала хороший результат, условия тоже были на высоком уровне, но я принял такое сложное решение. Я очень горд, что нам удалось построить такую команду, которую мы собрали по крупицам и показали достойный результат», — продолжил специалист.
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