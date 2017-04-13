Юрзинов: Появление Кинэна в «Куньлуне» отчасти повлияло на решение об отставке

2 марта на пресс-конференции после пятого матча серии с магнитогорским «Металлургом» главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший заявил, что подал заявление с просьбой расторгнуть его контракт по обоюдному согласию. Спустя две недели просьба Юрзинова была удовлетворена, а на его место был назначен Майк Кинэн, который ранее вошел в координационный совет китайского клуба.

«Руководство китайского клуба предоставило мне время подумать над своим решением. Тем не менее, вряд ли оно могло поменяться, к тому же в этот момент клуб активно вел переговоры с Майком Кинэном. Его приход советником в “Куньлунь” стал один из тех факторов, которые повлияли на мое решение. Не хотелось бы, чтобы в российско-китайском проекте кто-то со стороны планировал мою работу, и советовал мне каких игроков привлекать в команду», — заявил Юрзинов-младший в интервью агентству «Р-Спорт».

«Я уже столько сказал по горячим следам, не хотелось бы вновь к этому возвращаться и вдаваться в подробности. В основе любого решения всегда лежат личные причины и стечение многих обстоятельств воедино. У нас была хорошая команда, которая показала хороший результат, условия тоже были на высоком уровне, но я принял такое сложное решение. Я очень горд, что нам удалось построить такую команду, которую мы собрали по крупицам и показали достойный результат», — продолжил специалист.