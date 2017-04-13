Юрзинов заявил, что отказался от предложения клуба КХЛ и ждет других вариантов
ТОЛЬЯТТИ, 13 апр —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Бывший главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что отказался от предложения возглавить один из клубов КХЛ и готов рассматривать другие варианты.
В среду генеральный директор московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Сафронов опроверг информацию, что главным тренером команды может стать Владимир
«Приятно, что меня указывают в качестве кандидата в
«Работы я не боюсь, а после успешного сезона в Китае у меня много позитивных эмоций и много идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Имея такой опыт работы на должности главного тренера и зная хоккейную конъюнктуру, хотелось бы применить все это в КХЛ. В прошедшем сезоне сложилась интересная ситуация, что мне приходилось не только работать с командой, но и заниматься делами менеджера, удалось попробовать себя в этой роли. Поэтому мне интересно было бы поработать генеральным менеджером», — также отметил специалист.
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