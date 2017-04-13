Кожевников: Неудачная реализация моментов может сыграть против СКА в финале КХЛ

СКА в среду дома во втором овертайме обыграл «Металлург» в третьем матче финала Кубка Гагарина со счетом 2:1 и с тем же счетом повел в серии. Четвертая встреча состоится в пятницу в Санкт-Петербурге.

«СКА вчера полностью доминировал на протяжении практически двух периодов, и вообще не было видно никого из первого звена магнитогорцев, — сказал по телефону Кожевников. — Армейцы играют в основном в нападении, в хорошем темпе, здорово держат шайбу, комбинируют, наносят много бросков по воротам, но реализация моментов страдает. И (вратарь уральцев Василий) Кошечкин играет просто изумительно в матчах серии. Поэтому если у СКА не будет хорошей реализации в следующих играх, то будет также тяжело добиваться положительного результата».

Собеседник агентства отметил, что его удивила игра гостей.

«Меня поразил “Металлург”, у игроков не было свежести, — продолжил эксперт. — Понятно, что сказывается возраст игроков ведущего звена — тяжело при таком высоком напряжении “тащить” на себе команду столько игр. В этом я вижу ее проблему. И если Вася не будет также ловить практически все, то складывается ощущение, что у “Магнитки” вообще нет вариантов на победу».