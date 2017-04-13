Булянский, Алексеев и Угольников продлили контракты с «Югрой»
С хоккейным клубом «Югра» подписали новые контракты нападающие Артём Булянский, Андрей Алексеев и защитник Александр Угольников, информирует официальный сайт команды из
Ханты-Мансийска.
Контракты с Булянским и Алексеевым рассчитаны на год, с Угольниковым — на два.
Артём Булянский в сезоне-2016/17 сыграл за «Югру» 29 матчей, набрал 5 (2+3) очков. Андрей Алексеев пришёл в «Югру» 15 декабря 2016 года, за клуб провёл 19 игр, заработал 10 (6+4) очков. Александр Угольников сыграл за клуб все 60 матчей чемпионата, набрав 11 (3+8) очков.
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