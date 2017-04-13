Клуб КХЛ «Амур» продлил контракт с защитником Яном Коларжем
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» продлил контракт с чешским защитником Яном Коларжем. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Соглашение с игроком рассчитано на год.
Коларж выступает за «Амур» с сезона-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате на счету 30-летнего защитника 15 очков (девять шайб и шесть передач).
В составе сборной Чехии он выступал на последних трех чемпионатах мира, проведя в обще сложности 28 игр, в которых набрал семь очков (1+6).
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