Клуб КХЛ «Амур» продлил контракт с защитником Яном Коларжем

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Соглашение с игроком рассчитано на год.

Коларж выступает за «Амур» с сезона-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате на счету 30-летнего защитника 15 очков (девять шайб и шесть передач).

В составе сборной Чехии он выступал на последних трех чемпионатах мира, проведя в обще сложности 28 игр, в которых набрал семь очков (1+6).