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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29412561/
13 апреля 2017, 9:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист Да Коста еще не обсуждал с ЦСКА возможность продления контракта

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА и сборной Франции Стефан Да Коста сообщил, что еще не обсуждал с армейцами возможность продления контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

Соглашение француза с армейцами заканчивается в апреле этого года. В составе ЦСКА Да Коста выходил в финал Кубка Гагарина (2016) и становился чемпионом России (2015). Да Коста стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На данный момент у армейцев нет главного тренера — предыдущий, Дмитрий Квартальнов, расстался с клубом по обоюдному согласию.

«У меня сейчас нет контракта, на данный момент я не знаю, что будет потом, — сказал он. — Переговоры я еще с клубом не вел — сейчас готовлюсь к чемпионату мира».

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