Хоккеист Да Коста еще не обсуждал с ЦСКА возможность продления контракта

Соглашение француза с армейцами заканчивается в апреле этого года. В составе ЦСКА Да Коста выходил в финал Кубка Гагарина (2016) и становился чемпионом России (2015). Да Коста стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На данный момент у армейцев нет главного тренера — предыдущий, Дмитрий Квартальнов, расстался с клубом по обоюдному согласию.

«У меня сейчас нет контракта, на данный момент я не знаю, что будет потом, — сказал он. — Переговоры я еще с клубом не вел — сейчас готовлюсь к чемпионату мира».