Бились до ночи: СКА обыграл «Металлург» в самом длинном матче в истории финалов КХЛ

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Судьба поединка решилась лишь во втором овертайме, где победную шайбу забросил нападающий СКА Евгений Дадонов. Игра длилась 92 минуты и 45 секунд, что стало новым рекордом продолжительности для матчей финальной серии КХЛ.

СКА повел в серии 2−1. В первом финальном матче выиграл СКА (5:4), а во втором — «Металлург» (3:1).

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финал, 12.04.2017, 19:30 2:1 ОТ СКА Металлург Мг

Кошечкин отбивался, как мог.

Тренерский штаб СКА, который возглавляет Олег Знарок, впервые в финальной серии решил доверить место в воротах финну Микко Коскинену. 28-летний финский вратарь не подвел, отразив 27 бросков. Голкипер «Металлурга», 34-летний Василий Кошечкин, правда, отразил гораздо больше бросков — 58 из 60, что стало новым рекордом финальных серий КХЛ. Кошечкин великолепно сыграл во второй раз подряд — так, в предыдущем матче против СКА он парировал 43 из 44 бросков.

В Санкт-Петербурге вратарю «Металлурга» особенно тяжело пришлось в первом периоде, когда СКА бросил по воротам 18 раз (против трех бросков у «Металлурга»), но Кошечкин выстоял. «Распечатать» его удалось на 25-й минуте, когда отличился Андрей Зубарев, нанеся бросок от красной линии. Но за пять секунд до конца второго периода магнитогорцы сравняли счет, разыграв красивую атаку, которую завершил Денис Казионов.

«Металлург» неудачно играл в первом периоде не только в Ледовом, но и во втором матче серии — тогда он уступил по броскам 2−17. Главный тренер команды Илья Воробьев на пресс- конференции после матча в Санкт-Петербурге неудачные действия команды в дебютных отрезках объяснил высоким классом хоккеистов СКА.

«Хороший соперник, поэтому и возникла такая ситуация», — сказал он. Знарок, в свою очередь, посетовал на слабую реализацию моментов.

Захватывающая развязка и новый рекорд.

В третьем периоде инициативой продолжили владеть хозяева, которые более чем в два раза перебросали соперника — 12:5. Несмотря на напор СКА, игра перетекла в овертайм, в дополнительное время петербуржцы выглядели значительно свежее, хотя заработали три удаления, не сумев ни разу сыграть в большинстве. «Металлург» явно подустал, не сумев использовать свои шансы в игре 5 на 4. Финальную точку на 93-й минуте встречи поставил форвард армейцев Евгений Дадонов.

Команды установили рекорд по продолжительности матчей в финальной серии КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало «Металлургу» и ЦСКА, которые также в третьем матче финала Кубка Гагарина сезона-2015/16 провели на льду 78 минут 12 секунд. Победный гол в том матче забил французский легионер ЦСКА Стефан Да Коста.

Все решили ошибки.

Защитник СКА Егор Яковлев сказал журналистам, что санкт- петербургской команде удалось победить, поскольку она допустила «на одну ошибку меньше, чем «Металлург». «Эмоционально было сложно добыть победу. Мы хорошо начали, второй период чуть-чуть провалили, пропустили ненужную шайбу, но гол в раздевалку нас немного подломил», — поведал он.

По мнению Яковлева, в третьем матче СКА плохо пользовался ситуациями, когда имел численное преимущество. «Сегодня они переиграли наше большинство», — констатировал хоккеист.

Другой хоккеист СКА Никита Гусев отметил, что после изматывающего третьего матча у хоккеистов из Санкт- Петербурга остались силы на следующую игру. «Не знаю с чем связана наша плохая игра нашей тройки в защите. Мы вроде не так много играли в защите, один опасный момент создали у наших ворот. Силы на пятничный матч остались», — сказал Гусев.