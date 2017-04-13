Дацюк пропустит всю серию финала Кубка Гагарина
Член совета директоров СКА Александр Медведев после третьего матча финальной серии
плей-офф Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1 (2ОТ), счёт в серии 2−1 в пользу СКА), заявил, что нападающий Павел Дацюк точно не сможет выйти на лёд.
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«К сожалению, Павел Дацюк не сможет сыграть в этом финале. Но он с командой, так же, как и Войнов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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