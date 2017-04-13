Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29410059/
13 апреля 2017, 0:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дацюк пропустит всю серию финала Кубка Гагарина

Член совета директоров СКА Александр Медведев после третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1 (2ОТ), счёт в серии 2−1 в пользу СКА), заявил, что нападающий Павел Дацюк точно не сможет выйти на лёд.

Член совета директоров СКА Александр Медведев после третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским Металлургом (2:1 (2ОТ) счёт в серии 2−1 в пользу СКА) заявил что нападающий Павел Дацюк точно не сможет выйти на лёд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«К сожалению, Павел Дацюк не сможет сыграть в этом финале. Но он с командой, так же, как и Войнов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!