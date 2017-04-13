Дацюк пропустит всю серию финала Кубка Гагарина

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«К сожалению, Павел Дацюк не сможет сыграть в этом финале. Но он с командой, так же, как и Войнов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.