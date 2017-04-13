Чудо Зубарева и чутьё Дадонова. СКА вырвал победу у «Магнитки»

12 апреля в Санкт-Петербурге был запланирован третий матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом». Команды приехали в Северную столицу при счёте 1−1 в серии, а потому шансы на успех оценивались как равные. Правда некоторые эксперты отмечают, что сил у «армейцев», вероятно, осталось побольше, а «Магнитка» играет на пределе возможностей и постепенно выдыхается. Однако похожую историю мы слышали в прошлом году, в финале с ЦСКА. И всё прекрасно помнят, чем закончилось то противостояние.



Уральцам предстояло сыграть в 61-й день рождения первого вице-президента команды, одного из главных творцов успехов магнитогорского хоккея Геннадия Величкина. Геннадий Иванович привычно находился рядом с коллективом, даже внутри него. А хоккеисты и тренерский штаб горели желанием преподнести подарок не только своим болельщикам, но и почётному имениннику.



— Думаю, что победит всё-таки в третьей игре СКА. «Магнитка» в первой игре чуть похуже играла в обороне, в атаке тоже хорошо всё было. Ко второй встрече они подтянули оборону, поэтому и выиграли. СКА хорошо играл в первой игре, да и во второй, они играли так же, просто не забили. Так бывает, в этом нет ничего страшного. Поэтому в третьей встрече у них, возможно, будет больше шансов, — высказал мнение бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и СКА Антон Бут.



В составе хозяев отсутствовал Виктор Тихонов, вместо которого заявили Егора Яковлева. Давно травмированы Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Место в воротах занял Микко Коскинен. Видимо, тренер вратарей Рашит Давыдов никак не определится с первым номером. В свою очередь у «Металлурга» значительных изменений не было.

В первом периоде СКА сходу захватил инициативу, а гости терпели и выжидали, стараясь не лезть на рожон. Удалось выстоять и первые две минуты меньшинства, когда Тимкина удалили за неправильную атаку Зубареву. Илья Воробьёв в этот момент ехидно улыбнулся и показал большой палец.



Дважды в большинстве опасно атаковал Белов — сперва за уральцев сыграла штанга, а затем грамотно сыграл Кошечкин, выкатившийся из ворот. Больше ничего создать СКА не удалось, а соперник опасно ответил уже в равных составах. Косов выкатывался на ворота, мощно бросил, однако финский голкипер не сплоховал.



Один на один с Кошечкиным убегал Коскиранта, начал сближаться с вратарём, но переиграть его не смог. Полное преимущество оставалось за командой Олега Знарка.

Вскоре последовало ещё одно удаление. На сей раз Терещенко, по мнению судей, ударил по рукам Гусеву. Главный арбитр Михаил Бурулин не назначил буллит, решив ограничиться двумя минутами. Кошечкин продолжал трудиться без остановки. Прекрасный момент упустил Дадонов, с неудобной руки не сумевший поднять шайбу над щитком голкипера.



Успокаиваться арбитры не собирались и в третий раз подряд отправили хоккеиста «Магнитки» в бокс для штрафников. Оказался неправ Филиппи, сунувший клюшку в сторону убегавшего Прохоркина. Белов и Херсли продолжали стрелять от синей линии, на пятаке работал Кетов. Василий был непробиваем. Не пробил вратаря и Гусев, атаковавший с убойной дистанции. Никита, казалось, сам не понял, как не забил.



В концовке могли отличиться гости. Зарипов удачно подставлял клюшку, Коскинен не зафиксировал шайбу и её едва не добили с пятака. Коварж даже ввязался в небольшую стычку, хоккеисты СКА вытолкали чеха подальше от ворот.



Во втором периоде СКА снова начал активно, а забить могла «Магнитка». Калетник вывел Платонова на ворота, который с неудобной руки мог решать — не хватило мастерства. На лавку для штрафников отправили Плотникова, но «Металлург» не сумел как следует воспользоваться шансом. Всё закончилось потерей Мозякина, Коскиранта убежал в контратаку и едва не открыл счёт.



Ну, а забил Зубарев. Причём, впервые за СКА. В стиле Кутейкина, от красной линии. Кошечкин, блестяще игравший до этого блестяще, откровенно сплоховал. Главное было не сломаться психологически.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Космический гол в <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8?src=hash">#ДеньКосмонавтики</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%93?src=hash">#СКАММГ</a> <a href="https://t.co/jyJhzxjcXt">pic.twitter.com/jyJhzxjcXt</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/852214023030546432">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Металлург» серьёзно прибавил, не реализовав целый ряд моментов. Большинство заработал Сёмин, которому досталось клюшкой от Яковлева. Мог отличиться Сантала, бросал Береглазов. Под занавес двадцатиминутки Бирюков неудачно выбросил шайбу через заградительное стекло, за что был наказан.



Уйти на второй перерыв при минимальном преимуществе «армейцам не удалось. «Сталевары» отыгрались за шесть секунд до сирены. Калетник разогнал атаку и сделал перевод на правый край, Ли от борта прострелил на дальнюю штангу, откуда Денис Казионов переправил шайбу в ворота СКА. Это первый гол Дениса с 1 февраля 2017 года. И как вовремя!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Передачи Криса Ли вызывают искренний восторг. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%93?src=hash">#СКАММГ</a> <a href="https://t.co/uS0M1oQ4gA">pic.twitter.com/uS0M1oQ4gA</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/852222944340312064">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Третий отрезок встречи начался с силового приёма Тимкина на Дадонове. Мог отличиться Широков — Терещенко помешал Сергею отправить шайбу в пустые ворота, а затем клюшку вытянул Кошечкин.



Постепенно команды начали играть всё аккуратнее, а каждая контратака носила в себе угрозу. За восемь минут до сирены малый штраф за подножку выписали Сёмину. Но ни это удаление, ни нарушение численного состава со стороны хозяев не были реализованы.



Незадолго до сирены супермомент реализовал Барабанов, которого забыли на пятаке. Александр на замахе обыграл Кошечкина, но с неудобной руки не попал в створ.



Дело дошло до овертайма. Один на один с Коскиненом убегал Калетник, но не попал в створ. Несколько бросков с кистей нанёс Херсли, теперь уже с трудом отбилась «Магнитка».



На рандеву с Коскиненом выезжал Мозякин, но удача оказалась на стороне хозяев. В концовке первого овертайма две минуты за выброс шайбы получил Широков, однако спецбригада уральцев не воспользовалась подарком.



Второй овертайм начался с массированных атак СКА. Затем подвёл команду Кетов, удалившийся за подножку. Но «Магнитка» слабо сыграла в формате «5 на 4».



Всё решилось после ошибки Филиппи. Гусев по центру вошёл в зону, на паузе убрал соперника и сделал передачу Дадонову, который в касание бросил в противоход Кошечкину. Шайба влетела в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ПОБЕДНЫЙ! <a href="https://t.co/iyzbxQc8wi">pic.twitter.com/iyzbxQc8wi</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/852256829526724608">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКА добился тяжелейшей победы и повёл в серии — 2−1.