Чудо Зубарева и чутьё Дадонова. СКА вырвал победу у «Магнитки»
СКА в тяжелейшем матче обыграл «Металлург» благодаря голу Дадонова во втором овертайме. Счёт в серии стал 2−1 в пользу «армейцев».
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12 апреля в
Уральцам предстояло сыграть в 61-й день рождения первого
— Думаю, что победит
В составе хозяев отсутствовал Виктор Тихонов, вместо которого заявили Егора Яковлева. Давно травмированы Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Место в воротах занял Микко Коскинен. Видимо, тренер вратарей Рашит Давыдов никак не определится с первым номером. В свою очередь у «Металлурга» значительных изменений не было.
В первом периоде СКА сходу захватил инициативу, а гости терпели и выжидали, стараясь не лезть на рожон. Удалось выстоять и первые две минуты меньшинства, когда Тимкина удалили за неправильную атаку Зубареву. Илья Воробьёв в этот момент ехидно улыбнулся и показал большой палец.
Дважды в большинстве опасно атаковал Белов — сперва за уральцев сыграла штанга, а затем грамотно сыграл Кошечкин, выкатившийся из ворот. Больше ничего создать СКА не удалось, а соперник опасно ответил уже в равных составах. Косов выкатывался на ворота, мощно бросил, однако финский голкипер не сплоховал.
Один на один с Кошечкиным убегал Коскиранта, начал сближаться с вратарём, но переиграть его не смог. Полное преимущество оставалось за командой Олега Знарка.
Вскоре последовало ещё одно удаление. На сей раз Терещенко, по мнению судей, ударил по рукам Гусеву. Главный арбитр Михаил Бурулин не назначил буллит, решив ограничиться двумя минутами. Кошечкин продолжал трудиться без остановки. Прекрасный момент упустил Дадонов, с неудобной руки не сумевший поднять шайбу над щитком голкипера.
Успокаиваться арбитры не собирались и в третий раз подряд отправили хоккеиста «Магнитки» в бокс для штрафников. Оказался неправ Филиппи, сунувший клюшку в сторону убегавшего Прохоркина. Белов и Херсли продолжали стрелять от синей линии, на пятаке работал Кетов. Василий был непробиваем. Не пробил вратаря и Гусев, атаковавший с убойной дистанции. Никита, казалось, сам не понял, как не забил.
В концовке могли отличиться гости. Зарипов удачно подставлял клюшку, Коскинен не зафиксировал шайбу и её едва не добили с пятака. Коварж даже ввязался в небольшую стычку, хоккеисты СКА вытолкали чеха подальше от ворот.
Во втором периоде СКА снова начал активно, а забить могла «Магнитка». Калетник вывел Платонова на ворота, который с неудобной руки мог решать — не хватило мастерства. На лавку для штрафников отправили Плотникова, но «Металлург» не сумел как следует воспользоваться шансом. Всё закончилось потерей Мозякина, Коскиранта убежал в контратаку и едва не открыл счёт.
Ну, а забил Зубарев. Причём, впервые за СКА. В стиле Кутейкина, от красной линии. Кошечкин, блестяще игравший до этого блестяще, откровенно сплоховал. Главное было не сломаться психологически.
«Металлург» серьёзно прибавил, не реализовав целый ряд моментов. Большинство заработал Сёмин, которому досталось клюшкой от Яковлева. Мог отличиться Сантала, бросал Береглазов. Под занавес двадцатиминутки Бирюков неудачно выбросил шайбу через заградительное стекло, за что был наказан.
Уйти на второй перерыв при минимальном преимуществе «армейцам не удалось. «Сталевары» отыгрались за шесть секунд до сирены. Калетник разогнал атаку и сделал перевод на правый край, Ли от борта прострелил на дальнюю штангу, откуда Денис Казионов переправил шайбу в ворота СКА. Это первый гол Дениса с 1 февраля 2017 года. И как вовремя!
Третий отрезок встречи начался с силового приёма Тимкина на Дадонове. Мог отличиться Широков — Терещенко помешал Сергею отправить шайбу в пустые ворота, а затем клюшку вытянул Кошечкин.
Постепенно команды начали играть всё аккуратнее, а каждая контратака носила в себе угрозу. За восемь минут до сирены малый штраф за подножку выписали Сёмину. Но ни это удаление, ни нарушение численного состава со стороны хозяев не были реализованы.
Незадолго до сирены супермомент реализовал Барабанов, которого забыли на пятаке. Александр на замахе обыграл Кошечкина, но с неудобной руки не попал в створ.
Дело дошло до овертайма. Один на один с Коскиненом убегал Калетник, но не попал в створ. Несколько бросков с кистей нанёс Херсли, теперь уже с трудом отбилась «Магнитка».
На рандеву с Коскиненом выезжал Мозякин, но удача оказалась на стороне хозяев. В концовке первого овертайма две минуты за выброс шайбы получил Широков, однако спецбригада уральцев не воспользовалась подарком.
Второй овертайм начался с массированных атак СКА. Затем подвёл команду Кетов, удалившийся за подножку. Но «Магнитка» слабо сыграла в формате «5 на 4».
Всё решилось после ошибки Филиппи. Гусев по центру вошёл в зону, на паузе убрал соперника и сделал передачу Дадонову, который в касание бросил в противоход Кошечкину. Шайба влетела в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.
СКА добился тяжелейшей победы и повёл в серии — 2−1.
|12.04.2017 19:30
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|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|2:1 ОТ
|Металлург Мг
|(0:0, 1:1, 0:0)
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Евгений Тимкин
|05:22
|Сергей Терещенко
|12:55
|Томаш Филиппи
|17:04
|2-й период
|22:46
|Сергей Плотников
|24:54
|Андрей Зубарев (Арт. Зуб, С. Широков)
|29:11
|Егор Яковлев
|Евгений Бирюков
|34:46
|Денис Казионов (К. Ли, В. Калетник)
|39:54
|3-й период
|Александр Семин
|51:52
|53:30
|Овертайм
|69:17
|Сергей Плотников
|Денис Платонов
|69:17
|78:23
|Сергей Широков
|86:50
|Евгений Кетов
|92:45
|Евгений Дадонов (В. Шипачев, Н. Гусев)
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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