СКА в овертайме победил «Магнитку» и со счетом 2−1 повел в финале плей-офф КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты петербургского СКА в овертайме обыграли магнитогорский «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в среду в
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. Четвертый матч также пройдет в
|12.04.2017 19:30
|Зрители 12348
|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|2:1 ОТ
|Металлург Мг
|(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
Вратари
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Евгений Тимкин
|05:22
|Сергей Терещенко
|12:55
|Томаш Филиппи
|17:04
|2-й период
|22:46
|Сергей Плотников
|24:54
|Андрей Зубарев (Арт. Зуб, С. Широков)
|29:11
|Егор Яковлев
|Евгений Бирюков
|34:46
|Денис Казионов (К. Ли, В. Калетник)
|39:54
|3-й период
|Александр Семин
|51:52
|53:30
|Овертайм
|69:17
|Сергей Плотников
|Денис Платонов
|69:17
|78:23
|Сергей Широков
|86:50
|Евгений Кетов
|92:45
|Евгений Дадонов (В. Шипачев, Н. Гусев)
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter