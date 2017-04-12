СКА в овертайме победил «Магнитку» и со счетом 2−1 повел в финале плей-офф КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу армейцев.