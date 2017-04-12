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12 апреля 2017, 23:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА в овертайме победил «Магнитку» и со счетом 2−1 повел в финале плей-офф КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — Р-Спорт. Хоккеисты петербургского СКА в овертайме обыграли магнитогорский «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

СКА в овертайме победил Магнитку и со счетом 2−1 повел в финале плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу армейцев.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. Четвертый матч также пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу.

12.04.2017 19:30 Зрители 12348 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 2:1 ОТ Металлург Мг
(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин
1-й период
Евгений Тимкин 05:22
Сергей Терещенко 12:55
Томаш Филиппи 17:04
2-й период
22:46 Сергей Плотников
24:54 Андрей Зубарев (Арт. Зуб, С. Широков)
29:11 Егор Яковлев
Евгений Бирюков 34:46
Денис Казионов (К. Ли, В. Калетник) 39:54
3-й период
Александр Семин 51:52
53:30
Овертайм
69:17 Сергей Плотников
Денис Платонов 69:17
78:23 Сергей Широков
86:50 Евгений Кетов
92:45 Евгений Дадонов (В. Шипачев, Н. Гусев)
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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