Нападающие Бортников и Лапенков станут хоккеистами ХК «Сочи»

Бортников в минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик», а Лапенков — за «Югру». Действующие контракты обоих заканчиваются 30 апреля 2017 года.



32-летний Лапенков в прошедшем регулярном чемпионате отметился 36 (15+21) очками в 56 играх при показателе полезности «+8» и 40 минутах штрафного времени.



27-летний Бортников в 27 встречах набрал 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности «+4».