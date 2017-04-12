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12 апреля 2017, 19:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающие Бортников и Лапенков станут хоккеистами ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающие Игорь Бортников и Евгений Лапенков продолжат карьеру в ХК «Сочи».

Бортников в минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик», а Лапенков — за «Югру». Действующие контракты обоих заканчиваются 30 апреля 2017 года.

32-летний Лапенков в прошедшем регулярном чемпионате отметился 36 (15+21) очками в 56 играх при показателе полезности «+8» и 40 минутах штрафного времени.

27-летний Бортников в 27 встречах набрал 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности «+4».

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