Санникову понравилась первая игра финала Кубка Гагарина
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий олимпийской сборной России и «Сибири» Степан Санников признался, что ему понравился первый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом». Об этом он рассказал журналистам.
СКА победил в первом матче со счетом 5:4. «Больше симпатизирую “Магнитке”, так как я с Востока. Запомнилась хорошая игра в первом матче, когда забросили девять шайб», — вспомнил он.
На днях произошли изменения в тренерском штабе «Сибири». Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Павел Зубов, ранее входивший в тренерский штаб под руководством Андрея Скабелки. «Слухи были на счет этого. Назначили, значит будем работать с ним.
Форвард, как и в матчах олимпийской сборной с латвийцами, будет капитаном команды в играх Евровызова с французами. «Ждем от них хорошей боевой игры и, конечно, победы от нас. В том, что нашу тройку (с Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым) разбили на тренировке, нет ничего неожиданного — у нас было несколько дней, мы сыгрались в новом сочетании», — подчеркнул он.
Санников признался, что хотел бы в качестве капитана сборной России сыграть в Новосибирске. «Хорошо, что сборная ездит по разным городам и уделяет внимание всем болельщикам, которые у нас есть. Это популяризирует наш хоккей», — отметил он.
Россияне дважды сыграют против французов в Челябинске — 13 и 15 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter