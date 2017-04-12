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12 апреля 2017, 19:08 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Санникову понравилась первая игра финала Кубка Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий олимпийской сборной России и «Сибири» Степан Санников признался, что ему понравился первый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом». Об этом он рассказал журналистам.

СКА победил в первом матче со счетом 5:4. «Больше симпатизирую “Магнитке”, так как я с Востока. Запомнилась хорошая игра в первом матче, когда забросили девять шайб», — вспомнил он.

На днях произошли изменения в тренерском штабе «Сибири». Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Павел Зубов, ранее входивший в тренерский штаб под руководством Андрея Скабелки. «Слухи были на счет этого. Назначили, значит будем работать с ним. Что-то сказать про него не могу — он тренировал защитников», — сказал Санников.

Форвард, как и в матчах олимпийской сборной с латвийцами, будет капитаном команды в играх Евровызова с французами. «Ждем от них хорошей боевой игры и, конечно, победы от нас. В том, что нашу тройку (с Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым) разбили на тренировке, нет ничего неожиданного — у нас было несколько дней, мы сыгрались в новом сочетании», — подчеркнул он.

Санников признался, что хотел бы в качестве капитана сборной России сыграть в Новосибирске. «Хорошо, что сборная ездит по разным городам и уделяет внимание всем болельщикам, которые у нас есть. Это популяризирует наш хоккей», — отметил он.

Россияне дважды сыграют против французов в Челябинске — 13 и 15 апреля.

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