Коскинен заменил Шестёркина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий олимпийской сборной России и «Сибири» Степан Санников признался, что ему понравился первый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом». Об этом он рассказал журналистам.