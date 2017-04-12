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12 апреля 2017, 19:13 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Коскинен заменил Шестёркина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

Главные тренеры петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на третий матч финала Кубка Гагарина, передаёт корресподент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Главные тренеры петербургского <span class=error>СКА</span> и магнитогорского Металлурга определились с составами на третий матч финала Кубка <span class=error>Гагарина</span> передаёт <span class=error>корресподент</span> Чемпионата Дарья Тубольцева. Увеличить
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В составе «армейцев» отсутствует Виктор Тихонов, вместо которого заявлен Егор Яковлев. Счёт в серии 1−1.

СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев- Белов, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Хафизуллин, Дергачёв — Каблуков — Кетов.

«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
 Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.

Второй матч финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг начнётся в 19:30 мск.

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Новости КХЛ

Санникову понравилась первая игра финала Кубка Гагарина

Санникову понравилась первая игра финала Кубка Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий олимпийской сборной России и «Сибири» Степан Санников признался, что ему понравился первый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом». Об этом он рассказал журналистам.
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