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12 апреля 2017, 17:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вирта, Ламса, Цулыгин, Койвисто и Тарасов вошли в тренерский штаб ХК «Салават Юлаев»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Ханну Вирта, Томи Ламса, Николай Цулыгин, Вадим Тарасов, Ярмо Койвисто и Томас Вестерлунд вошли в тренерский штаб «Салавата Юлаева», который ранее возглавил Эркка Вестерлунд, сообщается на официальном сайте уфимского хоккейного клуба.

В марте главным тренером «Салавата Юлаева» был назначен финский специалист Эркка Вестерлунд, ранее работавший в клубах «Йокерит», ХИФК, «Лукко», ЮИП, а также главной и молодежной сборных Финляндии.

Вирта, Ламса и Цулыгин будут помощниками Вестерлунда в «Салавате Юлаеве». Тарасов будет отвечать за работу с вратарями, Койвисто назначен тренером по физической подготовке, Томас Вестерлунд будет выполнять функции видеотренера.

«Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» в серии первого раунда плей-офф КХЛ текущего сезона cо счетом 1−4, после чего пост главного тренера уфимской команды покинул Игорь Захаркин.

Салават Юлаев
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