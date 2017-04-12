Вирта, Ламса, Цулыгин, Койвисто и Тарасов вошли в тренерский штаб ХК «Салават Юлаев»

В марте главным тренером «Салавата Юлаева» был назначен финский специалист Эркка Вестерлунд, ранее работавший в клубах «Йокерит», ХИФК, «Лукко», ЮИП, а также главной и молодежной сборных Финляндии.

Вирта, Ламса и Цулыгин будут помощниками Вестерлунда в «Салавате Юлаеве». Тарасов будет отвечать за работу с вратарями, Койвисто назначен тренером по физической подготовке, Томас Вестерлунд будет выполнять функции видеотренера.