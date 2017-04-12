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12 апреля 2017, 17:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Стржалковский: Хоккейному клубу «Динамо» может грозить банкротство

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому хоккейному клубу «Динамо» по некоторой информации угрожает банкротство. Об этом на пленуме совета Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» заявил председатель организации Владимир Стржалковский.

Стржалковский: Хоккейному клубу Динамо может грозить банкротство - Фото Увеличить
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«Прошел слух о скором банкротстве хоккейного “Динамо”. Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги», — сказал Стржалковский.

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Скобрев: Гендиректор ХК «Динамо» хочет сохранить тренерский штаб на следующий сезон

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» Андрей Сафронов выразил желание сохранить нынешний тренерский штаб команды на следующий сезон. Об этом ТАСС рассказал тренер «Динамо» по физической подготовке, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев.
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