Стржалковский: Хоккейному клубу «Динамо» может грозить банкротство
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому хоккейному клубу «Динамо» по некоторой информации угрожает банкротство. Об этом на пленуме совета Всероссийского
физкультуно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» заявил председатель организации Владимир Стржалковский.
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«Прошел слух о скором банкротстве хоккейного “Динамо”. Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги», — сказал Стржалковский.
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