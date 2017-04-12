«Спартак» продлил контракты с Кляузовым и Провольневым

С 20-летним форвардом Ильей Кляузовым соглашение продлено на один сезон, с 22-летним защитником Владиславом Провольневым — на два года.

В текущем сезоне Провольнев провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков. На счету Кляузова 11 игр в КХЛ, в которых он отметился двумя передачами. В ВХЛ — 39 матчей (4+8) и 11 игр в МХЛ (4+6).