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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29405896/
12 апреля 2017, 16:45 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Спартак» продлил контракты с Кляузовым и Провольневым

«Спартак» в своем официальном «Твиттере» объявил о продлении контрактов с двумя хоккеистами.

С 20-летним форвардом Ильей Кляузовым соглашение продлено на один сезон, с 22-летним защитником Владиславом Провольневым — на два года.

В текущем сезоне Провольнев провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков. На счету Кляузова 11 игр в КХЛ, в которых он отметился двумя передачами. В ВХЛ — 39 матчей (4+8) и 11 игр в МХЛ (4+6).

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