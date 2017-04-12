Емелина убрали из СЮ за незнание английского! Почему мы так себя не уважаем?

Лично для меня это просто нонсенс! Известного специалиста Анатолия Емелина вежливо, но твердо попросили из Уфы. Случилось это после того, как главным тренером команды был назначен финн Эркка Вестерлунд.

И, собственно, ничего страшного в увольнении Емелина нет. Один главный тренер ушел, другой пришел со своим тренерским штабом. Обычное дело. Меня поражает сема циничность формулировки «из-за незнания английского языка».

Да что у нас тут чемпионат Великобритании что ли?!

А если бы Вестерлунд тоже английского не знал, тогда всех его русскоязычных помощников обязали бы финский учить что ли? Или всех бы не говорящих по-фински уволили?

Вот, знаете, что меня больше всего раздражает в этой истории? То, что очень часто приходится слышать: «Российские тренеры не работают в НХЛ, потому что английского языка не знают».

А разве спецы из Канады и США, Финляндии, Швеции, приезжая работать в КХЛ, учат русский язык? Делают хоть какие-то попытки для этого, хотя порой годами сидят в нашей лиге.

Мне в этом смысле всегда импонировали чешские специалисты — Владимир Вуйтек, Милош Ржига, Марек Сикора, которые не только могли общаться на родном для нашей лиги языке, но и осваивали его настолько хорошо, что понимали юмор, соль анекдотов, сами могли пошутить.

Ведь изучение языка страны — уважение к ней. И если уж ты приехал к нам работать — будь добр его освоить.

Вот трудились в Финляндии тренерами Борис Майоров и Владимир Юрзинов. И оба говорят по-фински совершено свободно. Игорь Захаркин точно также освоил шведский и так далее.

Так почему иностранные спецы, приезжая в Россию, считают, что это необязательно? Может, именно потому, что наши клубы сами стелятся под них, подбирая в помощники специалистов с знанием иностранного языка. Но, по-моему, это неуважение к своему родному языку. Или мне так кажется?

Сразу скажу еще и о КХЛ в целом. О том, что меня реально раздражают фамилии на латинице на спинах игроков российских клубов.

И мне опять говорят: «Ну у нас же европейская лига, мы должны подстраиваться…».

Да вы спросите в Европе — везде ли любят английский язык? Далеко не во всех странах его уважают. Но я не против — пусть у зарубежных клубов фамилии будут иностранные, если им так хочется. Но наши-то почему под них должны подлаживаться? Почему наши дети, приходя на историческое дерби «Спартак» — «Динамо», видят, что русский язык — не главный в КХЛ. Они же задают вопросы. И ответы откладываются в памяти краеугольными камушками собственной второсортности.

Или взять Матч звезд КХЛ. В свое время лига насмешила всех любителей хоккея, переименовав «драфт» в «ярмарку юниоров». Но вы посмотрите на визитную карточку КХЛ, которая сейчас прекрасно подается и транслируется по ТВ, где много интересного….

Там же и на груди у лучших игроков, и на льду, и на самой эмблеме — «All Star». А почему?! Вот реально хочется по этому поводу уже тревогу бить.

В общем, скоро будем при приеме тренеров на работу в российские клубы смотреть не на их профессиональные качества, а на знание иностранных языков. Ведь почти в каждой команде есть легионеры. Из разных стран. И с ними надо общаться. И лучше — на их родном языке.

Дожили….