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Встреча пройдет в среду в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге (начало в 19:30 мск). Накануне пресс-служба СКА сообщила, что меры безопасности во время матчей финальной серии будут усилены.

«Полиция Санкт-Петербурга готова к обеспечению общественного порядка на данном хоккейном матче. Его будут обеспечивать около 120 сотрудников полиции, а также 80 сотрудников Росгвардии», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По итогам первых двух матчей счет в серии до четырех побед — 1−1.

3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в результате теракта погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Десятки человек получили ранения.