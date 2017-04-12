Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29404976/
12 апреля 2017, 15:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Около 200 правоохранителей обеспечат порядок на матче КХЛ СКА — «Металлург»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 120 сотрудников полиции и 80 сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок на третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Встреча пройдет в среду в Ледовом дворце в Санкт- Петербурге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в среду в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге (начало в 19:30 мск). Накануне пресс-служба СКА сообщила, что меры безопасности во время матчей финальной серии будут усилены.

«Полиция Санкт-Петербурга готова к обеспечению общественного порядка на данном хоккейном матче. Его будут обеспечивать около 120 сотрудников полиции, а также 80 сотрудников Росгвардии», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По итогам первых двух матчей счет в серии до четырех побед — 1−1.

3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в результате теракта погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Десятки человек получили ранения.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Мутко: террористы хотят отметиться в футболе, нужно объединиться для борьбы с ними

Межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира - 2023

Допинг-проба легкоатлетки Высоцкой дала положительный результат на остарин