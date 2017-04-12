Около 200 правоохранителей обеспечат порядок на матче КХЛ СКА — «Металлург»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 120 сотрудников полиции и 80 сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок на третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Встреча пройдет в среду в «Ледовом дворце» в
«Полиция
По итогам первых двух матчей счет в серии до четырех побед — 1−1.
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