ХК «Спартак» продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым

Новое соглашение с игроком олимпийской сборной России рассчитано на 2 года. Его прежний контракт истекал 30 апреля.

В текущем сезоне 22-летний хоккеист отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач).