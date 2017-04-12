ХК «Спартак» продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Московский хоккейный клуб «Спартак» продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщается в официальном микроблоге «красно-белых» в Twitter.
Новое соглашение с игроком олимпийской сборной России рассчитано на 2 года. Его прежний контракт истекал 30 апреля.
В текущем сезоне 22-летний хоккеист отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач).
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