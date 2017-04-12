Скобрев: Гендиректор ХК «Динамо» хочет сохранить тренерский штаб на следующий сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Сафронов сообщил ТАСС, что вопрос с главным тренером команды будет решаться на попечительском совете клуба после 15 апреля. В середине марта стало известно, что «Динамо» не станет продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным, его соглашение с клубом истекает 30 апреля.

«У нас состоялась встреча с Андреем Николаевичем Сафроновым, который выразил желание сохранить тренерский штаб в том составе, который сейчас есть. Новое соглашение мы еще не подписали, дорабатываем с ребятами сезон, но планируем уже подготовку перед новым сезоном, — сказал Скобрев. — Есть интересная работа, которую надо воплотить, а пока все это на бумаге прописывается, анализируется, готовится».

«Сейчас закрываем сезон, выводим ребят из-под той нагрузки, которая была в плей-офф, чтобы они вышли в отпуск готовыми к началу мая начать тренировочный процесс согласно рекомендациям, которые мы им составим», — добавил Скобрев.

В тренерский штаб клуба, помимо Скобрева, входят, в частности, старший тренер Андрей Скопинцев, тренеры Владимир Воробьев и Александр Бойков, а также тренер вратарей Виталий Еремеев.

«Весь штаб надеется остаться в “Динамо”, так как есть взаимопонимание с руководством, с коллективом и внутри тренерского штаба. Мы ставим перед собой самые высокие цели и задачи и работаем над их воплощением. По поводу будущего, мы ждем встречи после 15 апреля с руководством клуба, на которой будет объявлен состав команды, тренерский штаб и главный тренер», — сказал Скобрев.