Сталь закаляется?

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1:5, 2:1… 4−3. Что напомнили вам эти цифры, выражающие счет? Правильно, прошлогодний финал ЦСКА — «Магнитка». Какой исход той серии предсказывали оракулы? 4−0 в пользу армейцев. Но «сталевары» удивительным образом сумели обуздать скорость и напор армии Квартальнова.

Вот и в понедельник гости 100 раз с гаком бросили по воротам Кошечкина и довольствовались только одним голом. Впрочем, громко критикуемый форвард «Магнитки» Семин по активности третий в команде, однако пока количество в качество не перешло, закон материалистической диалектики не работает. И главный тренер действующего обладателя Кубка Гагарина Илья Воробьев сделал рокировку, опустив Семина из второго звена в третье, подняв Тимкина.

Год назад поворотным моментом финала стала шайба, заброшенная рукой в свои ворота армейцем Паниным и записанная на счет Береглазова. В понедельник переломным стал гол в меньшинстве Калетника. Хозяева воспрянули духом, а гости засуетились и в третьем периоде сбились на банальный навал. А если б в начале третьей 20-минуттки судьи назначили буллит на Мозякине, то все могло бы закончиться гораздо раньше. Защитник армейцев Херсли словно гаечным ключом раскрутил капитана «Магнитки», обыгравшего другого оборонца гостей Рукавишникова и вышедшего с глазу на глаз с вратарем Шестеркиным. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов почему-то оставил этот эпизод без комментариев. А победи СКА, разразился б такой скандал….

Неужели столь квалифицированный рефери как Гофман, успешно отработавший финал ЧМ-2016, не усмотрел криминала в действиях шведского защитника? Верится с трудом. «Это произошло сразу после перерыва, судьи были еще холодными», — нашли слова оправдания для Гофмана и его напарника Гашилова коллеги по судейскому цеху. К слову, сравнительно недавно Гофман значился в черном списке СКА судей нон-грата. Но потом исправился.

Как сложится третий матч? Большинство экспертов полагают, что лидеры «Металлурга» устали. Но в третьем периоде второй встречи Мозякин, Зарипов и Коварж реже обычного появлялись на льду. Их игровое время — 15:59, 12:55, 14:31. Для сравнения у Санталы — 16:30, у его соотечественника Осалы — 17:34, у Платонова — 14:19. Вывод: тренеры «Магнитки» берегли свой золотой фонд. Другое дело Кошечкин, отразивший 43 броска.

А игровое время Дадонова, Шипачева и Ковальчука перевалило за 20 минут, у Гусева — 18:33.

При этом на защитников «Металлурга» Ли, Антипина, Бирюкова и Береглазова легла повышенная нагрузка, никто из их питерских оппонентов не дотянул и до 19-ти минут.

Осталось загадкой, зачем наставник СКА Олег Знарок заявил на второй матч серии 13 нападающих, оставив вне состава оборонца Яковлева. Форвард Тихонов всю игру просидел на лавке. У «Магнитки» его участь разделили защитник Дронов и нападающий Железков.

Сегодня страна отмечает День космонавтики. Напомним, первый Кубок Гагарина был вручен капитану «Ак Барса» Алексею Морозову 12 апреля 2009 года. Он же стал автором чемпионского гола «Локомотиву» (1:0).

Хочется верить, что главными героями сегодняшнего вечера станут игроки, а не люди из группы в «полосатых купальниках».

Кстати, сам Юрий Гагарин болел за ЦСКА. Есть фото, на котором первый в мире космонавт награждает капитана московских армейцев Виктора Кузькина трофеем за победу в престижном предсезонном турнире на призы газеты «Советский спорт».