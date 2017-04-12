Вопрос с главным тренером ХК «Динамо» будет решаться на попечительском совете клуба

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В середине марта стало известно, что клуб не будет продлевать соглашение с главным тренером команды Сергеем Орешкиным.

«С тренером определимся после 15-го числа. Этот вопрос будет решаться на попечительском совете», — сказал Сафронов.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что кандидатами на пост главного тренера команды являются Владимир Юрзинов- младший и Владимир Воробьев. Сам Юрзинов сообщил ТАСС, что клуб с ним не вел переговоров.