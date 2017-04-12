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12 апреля 2017, 12:04 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вопрос с главным тренером ХК «Динамо» будет решаться на попечительском совете клуба

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вопрос с главным тренером хоккейного клуба «Динамо» (Москва) будет решаться на попечительском совете клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Динамо Андрей Сафронов клуб определится с тренером после 15 апреля. Увеличить
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В середине марта стало известно, что клуб не будет продлевать соглашение с главным тренером команды Сергеем Орешкиным.

«С тренером определимся после 15-го числа. Этот вопрос будет решаться на попечительском совете», — сказал Сафронов.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что кандидатами на пост главного тренера команды являются Владимир Юрзинов- младший и Владимир Воробьев. Сам Юрзинов сообщил ТАСС, что клуб с ним не вел переговоров.

В текущем сезоне московский клуб занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф «Динамо» уступило СКА из Санкт-Петербурга в четвертьфинальной серии со счетом 1−4.

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