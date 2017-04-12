Сафронов: Вратарь ХК «Динамо» Александр Еременко останется в команде

Соглашение двукратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Еременко рассчитано до конца апреля. В этом сезоне 37-летний вратарь провел за «Динамо» 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (95% отраженных бросков) и еще 10 — в плей-офф (92,8%).

«Да, мы поговорили после операции, сейчас приходим к общему знаменателю. Будем продлевать контракт, осталось договориться по деталям», — сказал Сафронов по телефону.