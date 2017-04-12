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12 апреля 2017, 11:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сафронов: Вратарь ХК «Динамо» Александр Еременко останется в команде

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко продлит контракт с клубом, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор хоккейного клуба Андрей Сафронов.

Соглашение двукратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Еременко рассчитано до конца апреля. В этом сезоне 37-летний вратарь провел за «Динамо» 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (95% отраженных бросков) и еще 10 — в плей-офф (92,8%).

«Да, мы поговорили после операции, сейчас приходим к общему знаменателю. Будем продлевать контракт, осталось договориться по деталям», — сказал Сафронов по телефону.

«Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ стало третьей командой в конференции «Запад», а в плей-офф уступило санкт-петербургскому СКА во втором раунде.

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