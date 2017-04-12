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12 апреля 2017, 11:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сафронов: Юрзинов-младший не будет тренером «Динамо», вопрос решится в ближайшие дни

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Генеральный директор московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Сафронов опроверг информацию, что главным тренером команды может стать Владимир Юрзинов-младший.

В конце марта «Динамо» объявило, что клуб расстается с главным тренером Сергеем Орешкиным. При этом имя нового главного тренера названо не было. Во вторник в российских СМИ появилась информация, что на должность специалиста претендует бывший главный тренер пекинского «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший.

«Что касается Юрзинова, то его в клубе не будет. Большее комментировать не буду. Как я и говорил, в ближайшие дни нас ожидает торжественное закрытие сезона, возможно, этот вопрос будет решен ближе к этому вечеру», — сказал Сафронов корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«Динамо» в сезоне-2016/17 дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где со счетом 1−4 в серии уступило петербургскому СКА.

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