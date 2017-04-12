Сафронов: Юрзинов-младший не будет тренером «Динамо», вопрос решится в ближайшие дни

В конце марта «Динамо» объявило, что клуб расстается с главным тренером Сергеем Орешкиным. При этом имя нового главного тренера названо не было. Во вторник в российских СМИ появилась информация, что на должность специалиста претендует бывший главный тренер пекинского «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший.

«Что касается Юрзинова, то его в клубе не будет. Большее комментировать не буду. Как я и говорил, в ближайшие дни нас ожидает торжественное закрытие сезона, возможно, этот вопрос будет решен ближе к этому вечеру», — сказал Сафронов корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.