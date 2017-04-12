Уносимся в космос! Почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА
СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала — в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев.
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«Космос в мечтах»
Это часть слогана СКА на Кубок Гагарина-2017. В Петербурге есть отдельная концепция для привлечения внимания не только на сезон в целом, но и на
Фразу «Звезды в наших сердцах. Космос в наших мечтах» еще на старте
На арене появился космонавт: казалось, после Ивана Грозного уже ничем не удивить. Парень в скафандре — даже круче!
У СКА к тому же еще с предыдущей победы в Кубке есть права на использование образа Юрия Гагарина, и в Петербурге неплохой выбор сувениров: толстовки с «подписью» первого космонавта, футболки с его лицом и ракетой. И чем дальше СКА проходит в
И самое главное — для СКА большая удача, что команда пропустила вперед в конференции ЦСКА, что на Востоке лучше всех именно «Магнитка». Два этих пункта — и вот максимально удачный для маркетинга расклад, когда домашний старт в финале — в День космонавтики!
Для Кубка Гагарина лучше не придумать. Посмотрим, чем СКА удивит на матче — что удивит, никаких сомнений.
СКА продает не только Ледовый
Слышишь рекламу СКА в метро — удивляешься: неужели продажу билетов на финал Кубка Гагарина нужно анонсировать? Даже если скрывать старт продаж — болельщики в Петербурге найдут способ купить и сметут.
Прислушиваешься — оказывается, СКА продает просмотр не на арене, а в сотне метров от нее. Рядом с Ледовым, в который билеты действительно раскупили при первой возможности, теперь ведь есть «Хоккейный город» — база СКА. Прямо на тренировочной площадке, которая тысячу зрителей уж точно вмещает, во время
Билет — всего 50 рублей, а перед началом игры можно еще и на коньках покататься прямо там же, где СКА готовился к финалу. Народ идет, во время трансляции из Магнитогорска на «Матч ТВ» было даже пару включений из «Хоккейного города». Потому что там крутой
СКА таким способом еще и на будущее работает: приучает, что одновременно они могут приглашать на хоккей и развлекать больше 12 тысяч зрителей, которые помещаются в Ледовом. Это пригодится, когда клуб построит свой собственный дворец — он точно будет рассчитан тысяч на 20.
В последний момент на финал Кубка Гагарина билет можно купить за 2700 рублей — недешево, но раз все разбирают, разумно. Те, кто купил и не может пойти, продают в соцсетях по номиналу за день до матча по 1500 на второй ярус за воротами — и это крайне выгодное предложение. Не возьмешь — без космического шоу останешься. А его СКА в домашних матчах точно обеспечит: и развлекательной программой, и игрой!
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