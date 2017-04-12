Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29399299/
12 апреля 2017, 10:20 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Уносимся в космос! Почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА

СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала — в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев.

<span class=error>СКА</span> как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала — в Магнитогорске а польза есть и для петербуржцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Космос в мечтах»

Это часть слогана СКА на Кубок Гагарина-2017. В Петербурге есть отдельная концепция для привлечения внимания не только на сезон в целом, но и на плей-офф отдельно. Космическая тема для Кубка Гагарина — весьма очевидно, все сделано небанально и приятно.

Фразу «Звезды в наших сердцах. Космос в наших мечтах» еще на старте плей-офф сократили до «Звезды в сердцах. Космос в мечтах» — логично, в чьих же еще?

На арене появился космонавт: казалось, после Ивана Грозного уже ничем не удивить. Парень в скафандре — даже круче!

У СКА к тому же еще с предыдущей победы в Кубке есть права на использование образа Юрия Гагарина, и в Петербурге неплохой выбор сувениров: толстовки с «подписью» первого космонавта, футболки с его лицом и ракетой. И чем дальше СКА проходит в плей-офф, тем лучше их берут наверняка. Прямо сейчас в клубном магазине на них скидка.

И самое главное — для СКА большая удача, что команда пропустила вперед в конференции ЦСКА, что на Востоке лучше всех именно «Магнитка». Два этих пункта — и вот максимально удачный для маркетинга расклад, когда домашний старт в финале — в День космонавтики!

Для Кубка Гагарина лучше не придумать. Посмотрим, чем СКА удивит на матче — что удивит, никаких сомнений.

СКА продает не только Ледовый

Слышишь рекламу СКА в метро — удивляешься: неужели продажу билетов на финал Кубка Гагарина нужно анонсировать? Даже если скрывать старт продаж — болельщики в Петербурге найдут способ купить и сметут.

Прислушиваешься — оказывается, СКА продает просмотр не на арене, а в сотне метров от нее. Рядом с Ледовым, в который билеты действительно раскупили при первой возможности, теперь ведь есть «Хоккейный город» — база СКА. Прямо на тренировочной площадке, которая тысячу зрителей уж точно вмещает, во время плей-офф вешают огромный экран и зовут туда болельщиков.

Билет — всего 50 рублей, а перед началом игры можно еще и на коньках покататься прямо там же, где СКА готовился к финалу. Народ идет, во время трансляции из Магнитогорска на «Матч ТВ» было даже пару включений из «Хоккейного города». Потому что там крутой фан-сектор получается. На домашние матчи тех, кому не хватило билетов в Ледовый, приглашают на соседнюю хоккейную площадку — и нет сомнений, что и ее заполнят.

СКА таким способом еще и на будущее работает: приучает, что одновременно они могут приглашать на хоккей и развлекать больше 12 тысяч зрителей, которые помещаются в Ледовом. Это пригодится, когда клуб построит свой собственный дворец — он точно будет рассчитан тысяч на 20.

В последний момент на финал Кубка Гагарина билет можно купить за 2700 рублей — недешево, но раз все разбирают, разумно. Те, кто купил и не может пойти, продают в соцсетях по номиналу за день до матча по 1500 на второй ярус за воротами — и это крайне выгодное предложение. Не возьмешь — без космического шоу останешься. А его СКА в домашних матчах точно обеспечит: и развлекательной программой, и игрой!

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Финал Кубка Гагарина переехал в Санкт-Петербург

Финал Кубка Гагарина переехал в Санкт-Петербург

Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против СКА (1:1). Во втором домашнем матче подопечные Ильи Воробьева победили петербургский клуб со счетом 3:1. При этом эксперты отмечают, что «сталевары» выиграли вопреки тотальному преимуществу армейцев по броскам (44−17) и количеству штрафных минут (12−6). «Магнитка» всего один раз «разыгрывала лишнего», и Яну Коваржу удалось реализовать это большинство. Затем аналогичным образом при схеме «5 на 4» восстановил равновесие в игре нападающий СКА Вадим Шипачев.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Трава гниет? Так сейчас выглядит поле дорогущего стадиона «Зенита» (фото)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)