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«Космос в мечтах»

Это часть слогана СКА на Кубок Гагарина-2017. В Петербурге есть отдельная концепция для привлечения внимания не только на сезон в целом, но и на плей-офф отдельно. Космическая тема для Кубка Гагарина — весьма очевидно, все сделано небанально и приятно.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финал, 12.04.2017, 19:30 -:- СКА Металлург Мг

Фразу «Звезды в наших сердцах. Космос в наших мечтах» еще на старте плей-офф сократили до «Звезды в сердцах. Космос в мечтах» — логично, в чьих же еще?

На арене появился космонавт: казалось, после Ивана Грозного уже ничем не удивить. Парень в скафандре — даже круче!

У СКА к тому же еще с предыдущей победы в Кубке есть права на использование образа Юрия Гагарина, и в Петербурге неплохой выбор сувениров: толстовки с «подписью» первого космонавта, футболки с его лицом и ракетой. И чем дальше СКА проходит в плей-офф, тем лучше их берут наверняка. Прямо сейчас в клубном магазине на них скидка.

И самое главное — для СКА большая удача, что команда пропустила вперед в конференции ЦСКА, что на Востоке лучше всех именно «Магнитка». Два этих пункта — и вот максимально удачный для маркетинга расклад, когда домашний старт в финале — в День космонавтики!

Для Кубка Гагарина лучше не придумать. Посмотрим, чем СКА удивит на матче — что удивит, никаких сомнений.

СКА продает не только Ледовый

Слышишь рекламу СКА в метро — удивляешься: неужели продажу билетов на финал Кубка Гагарина нужно анонсировать? Даже если скрывать старт продаж — болельщики в Петербурге найдут способ купить и сметут.

Прислушиваешься — оказывается, СКА продает просмотр не на арене, а в сотне метров от нее. Рядом с Ледовым, в который билеты действительно раскупили при первой возможности, теперь ведь есть «Хоккейный город» — база СКА. Прямо на тренировочной площадке, которая тысячу зрителей уж точно вмещает, во время плей-офф вешают огромный экран и зовут туда болельщиков.

Билет — всего 50 рублей, а перед началом игры можно еще и на коньках покататься прямо там же, где СКА готовился к финалу. Народ идет, во время трансляции из Магнитогорска на «Матч ТВ» было даже пару включений из «Хоккейного города». Потому что там крутой фан-сектор получается. На домашние матчи тех, кому не хватило билетов в Ледовый, приглашают на соседнюю хоккейную площадку — и нет сомнений, что и ее заполнят.

СКА таким способом еще и на будущее работает: приучает, что одновременно они могут приглашать на хоккей и развлекать больше 12 тысяч зрителей, которые помещаются в Ледовом. Это пригодится, когда клуб построит свой собственный дворец — он точно будет рассчитан тысяч на 20.

В последний момент на финал Кубка Гагарина билет можно купить за 2700 рублей — недешево, но раз все разбирают, разумно. Те, кто купил и не может пойти, продают в соцсетях по номиналу за день до матча по 1500 на второй ярус за воротами — и это крайне выгодное предложение. Не возьмешь — без космического шоу останешься. А его СКА в домашних матчах точно обеспечит: и развлекательной программой, и игрой!