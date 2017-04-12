Защитник Павел Валентенко подписал новый контракт с хоккейным клубом «Югра»

Новый контракт с 29-летним защитником рассчитан на год.

В минувшем сезоне Валентенко принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 5 очков (1 шайба и 4 передачи) при показателе полезности «+1». «Югра» не сумела пробиться в плей-офф.

Ранее в КХЛ Валентенко играл в составе московского «Динамо», омского «Авангарда», нижегородского «Торпедо» и московского «Спартака».