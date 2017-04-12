Обзор дня: новый кандидат в тренеры для «Динамо»

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Конечно, сумма в 410 миллионов рублей за трех игроков «Сибири» — это довольно неплохо. Но вы же понимаете, что тратить эти средства в России не на кого. Талантливей Сергея Шумакова, Константина Окулова и Максима Шалунова на рынке нет, а все, кто есть, сконцентрированы в двух клубах. Каждый раз, когда мы стараемся рассуждать о том, что ждет ту или иную команду, мы упираемся в то, что у кого-то денег слишком много, и они скупают всех. А кто-то не имеет ничего и растит молодежь, чтобы у нее потом забрали хоккеистов богатые клубы.

Это же беда, когда первое, что вспоминают о победителе — бюджет. Не рассуждают о крутом менеджере или хитром тренере, а вспоминают, какими деньгами оперирует победитель. Непонятно и зачем хорошей команде ЦСКА столько нападающих? Для чего им шесть или семь звеньев? Дайте им уж какой-нибудь Кубок, но сохраните интригу в чемпионате.

КАНДИДАТ В «ДИНАМО».

В московском «Динамо» до сих пор нет тренера, а вчера пришла информация о том, что на должность главного помимо Владимира Воробьева стали рассматривать и кандидатуру Владимира Юрзинова-младшего. Опасения Андрея Сафронова понятны. Все-таки Воробьев не имеет опыта работы главным тренером и не хочется повторять ошибку прошлого сезона.

Но Воробьев — это не Орешкин. Он гораздо смелей, гибче и голоден до побед. Еще неизвестно, как новый кандидат уживется с генеральным менеджером. Нет, Юрзинов за время своей карьеры научился находить общий язык с самыми сложными людьми, но все равно какое-то время уйдет на притирку, и это может сказаться на игре команды. Почему Сафронов размышляет? Видимо, не хочет ошибиться.

Но ведь что касается дел в клубе, то суть совсем не в том, что тренеры, которые там работают, плохие или хорошие. С самого начала все идет не так: вопросы с организацией жизни команды, долги, да и позиции самого генерального менеджера не столь крепки, как прежде. Впрочем, решения по поводу тренера ждать осталось недолго. Уже к концу недели будет сделан выбор.

ЗАЩИТНИК ДЛЯ СБОРНОЙ.

Последний день работы хоккеистов в «Ванкувере» — не матч с «Эдмонтоном», который они проиграли, а встреча с журналистами. Я поражался тому, как все там организовано (все транслировалось в прямом эфире). К прессе выводят по четыре человека, и хоккеисты сидят и отвечают на вопросы ровно столько, сколько нужно. Совершенно никаких ограничений по времени. Это точно надо взять из НХЛ, хотя бы попытаться сделать нечто подобное.

Так вот Никита Трямкин вышел во втором потоке, и ему задали вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира. Российский защитник пожал плечами, отметил, что будет рад вызову в сборную, но пока его нет. А, правда, почему нет-то? Сейчас он в форме, и его неплохо было бы проверить хотя бы на Евротуре. Тем более еще не факт, что Никита вернется в Северную Америку этим летом.

Контракт у него закончился, а в «Кэнакс», по моим сведениям, предложили не самые лучшие условия. За плечами Трямкина более 60 матчей в НХЛ, отличная силовая игра. Не все было в порядке с ошибками, но вы должны понимать систему «Кэнакс». Не случайно там уволен весь тренерский штаб. Проблемы были в том, что требовали от игроков, а не только в том, что хоккеисты делали на льду.

КОНТРАКТ.

Альберт Яруллин в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Ак Барсом». Он согласился на предложение клуба, значит, о его отъезде за океан в ближайшее время можно забыть. Альберт — один из самых прогрессирующих российский защитников и один из главных козырей «Ак Барса» в следующем сезоне. У него есть все, что нужно для качественного игрока обороны. Бросок, отличная силовая игра, скорость. Он совсем не глуп на льду и в каждом моменте может придумать что-то и интересное.

Видно, что у него нет страха перед соперником — очень важное качество для игроков обороны. Только вот странно, что он согласился на такой длинный договор. Впрочем, возможно, его все устраивает, и он совсем ничего не хочет менять. Но ведь не все в КХЛ хотят обязательно уехать покорять ту лигу. Это нормально.