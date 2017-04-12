Финал Кубка Гагарина переехал в Санкт-Петербург

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По словам олимпийского чемпиона 1988 года Валерия Каменского, второй матч финальной серии Кубка Гагарина выдался на редкость интересным.

— Было много столкновений и физической борьбы, но всё в рамках правил. Сначала большое преимущество имели питерцы, но забить им не удалось, — отметил в беседе с «Известиями» Валерий Каменский. — Потом игра подравнялась, и магнитогорскому клубу повезло чуть больше, когда они смогли забить в меньшинстве. Приятно было смотреть. Думаю, зрители получили громадное удовольствие от такого хоккея.

фоторепортаж «Магнитка» обыграла СКА во втором матче финала Магнитогорский «Металлург» одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 3:1 во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Особую роль в победе «Металлурга» сыграл вратарь Василий Кошечкин, отразивший в ходе игры 42 броска. Во многом благодаря его самоотверженной игре петербургская команда не смогла отработать большинство настолько эффективно, как это было в первом матче финала (5:4) и в предыдущих сериях.

— Если провести анализ, то велика заслуга и Кошечкина, и всей команды «Металлург», — заявил «Известиям» бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Кроме того, во втором и третьем периодах СКА сыграл в атаке очень предсказуемо. Особенно это касается розыгрыша большинства: многочисленные броски по воротам «Магнитки» не определяли суть игры. Надо отдать должное самоотдаче хозяев — видимо, небольшая потасовка, устроенная Коваржем, «завела» команду.

Для 34-летнего голкипера, являющегося чемпионом мира 2009 года, нынешний Кубок Гагарина может стать вторым подряд триумфальным плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Год назад именно игра Василия Кошечкина в матчах финальной серии против ЦСКА принесла «Магнитке» главный трофей.

Цитата Валерий Каменский Кошечкин — отличный вратарь, один из лучших в нашей стране. Что он и доказал сейчас. В плей-офф всегда выигрывает тот, у кого крепче нервы. В этот раз они оказались крепче у «Металлурга». В Петербурге нас ждут еще два красивых матча. Фаворита в них нет — хоть СКА и играет дома, но в финале фактор своего или чужого льда роли уже не играет. Это последние игры сезона, в которых хоккеисты выкладываются без остатка, и всё решают мельчайшие детали.

Победную шайбу во втором периоде «Металлург» забросил в меньшинстве. Автором гола стал Владислав Калетник. Впервой игре финала он получил удар клюшкой от Вадима Шипачева, однако арбитры не сочли нужным наказать нападающего СКА даже малым двухминутным штрафом. Это решение было признано судейско-экспертной комиссией ошибочным.

— Это фактор единичной ошибки, которой не должно быть, но я не хочу акцентировать на нем внимание, — резюмировал Рафаил Ишматов. — Проблема в другом: СКА не сыграл в свою силу. Меня удивило, что «Магнитка» выдержала темп. Возможно, им удастся повторить это и в двух ближайших матчах в Санкт-Петербурге, где хоккеисты подышат воздухом на Финском заливе. Ну, а если серьезно, то сейчас никто не может предсказать, какая из команд лучше восстановится к третьей игре. СКА не дали сыграть в свою силу. Тройка того же Шипачева, хоть и забила гол, в целом не показала своей привычной игры. Ее закрыли. Заметен был разве что Евгений Дадонов.