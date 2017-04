Кирилл Фастовский: Начинаем строить команду с нуля. Мы привыкли к этому

ХК "Сибирь" назначил назначил исполняющим обязанности главного тренера Павла Владимировича Зубова, который последние два сезона работал ассистентом главного тренера нашего клуба. #hcsibir #hockey #wearehcsibir #khl #мыэтохксибирь

