Кирилл Фастовский: Начинаем строить команду с нуля. Мы привыкли к этому

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ЗУБОВ В СТАТУСЕ «И. О.» — ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

— Мы вели переговоры с несколькими кандидатами, и по разным причинам они отпали, — начал Фастовский. — Поэтому остановились на Павле Зубове, который работает в клубе уже несколько лет. Менять общее направление развития, считаю, не стоит. Пока у него статус исполняющего обязанности, так как все контракты заключаются после 1 мая. И до конца апреля он будет в этом статусе.

— Почему не удалось подписать Николая Заварухина, тренера, уже работавшего в системе «Сибири»?

— Его не отпустил клуб, в котором он работает в настоящий момент.

— Как вам первая реакция общественности на решение о новом наставнике?

— Почему-то некоторые СМИ стали утверждать, что у него были конфликты с игроками. Ответственно заявляю, что у Павла Владимировича не было никаких проблем с хоккеистами! Он работал тренером по защитникам и справлялся со своими обязанностями безоговорочно. Различные рабочие вопросы возникают время от времени, но у Зубова их было меньше всего. Иногда, конечно, возникают напряженные рабочие моменты. Бывает трудно, нервно. И это огромная заслуга Зубова.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BStXo8YBqzH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ХК "Сибирь" назначил назначил исполняющим обязанности главного тренера Павла Владимировича Зубова, который последние два сезона работал ассистентом главного тренера нашего клуба. #hcsibir #hockey #wearehcsibir #khl #мыэтохксибирь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ХК Сибирь (@hc_sibir) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T14:53:44+00:00">Apr 10, 2017 at 7:53am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

САМЫМ СТРАШНЫМ МЕСЯЦЕМ СТАЛ ОКТЯБРЬ

— В уходящем сезоне результат был неудовлетворительным. Бывший главный тренер Андрей Скабелка назвал одну из причин — не угадали с легионерами.

— Действительно, немножко не угадали, и не хватило средств, чтобы приобрести еще одного. Но помимо них, было еще несколько селекционных ошибок. С этого и начались проблемы. И мы бы смогли их пережить и сделать точечную замену, что мы потом и предприняли. Но вместе с этим началась еще и череда травм. Ситуация сразу резко ухудшилась, так как слились сразу две проблемы. Дальше все начало сыпаться. Состав у нас ограниченный, мы не можем позволить себе держать длинную скамейку. Заменить травмированных полноценно мы не могли. Самым тяжелым месяцем стал октябрь, когда игры шли через день — мы провели 13 матчей и потеряли наибольшее количество очков. Каждую игру у нас отсутствовало по 7−8 игроков основного состава.

— Тем не менее, вы боролись за выход в плей-офф до самого последнего дня.

— Да, мы все равно включились в гонку, и догнали «Куньлунь» по очкам.

— У вас был хороший тренер, два года приносивший отличный результат. Часть игроков доросла до уровня национальной сборной. Развитие клуба шло по нарастающей и в итоге пришло к неудовлетворительному результату.

— Беру всю ответственность на себя. Я допустил несколько ошибок. Не смог сохранить тот настрой и ту атмосферу в команде, которая должна была быть для побед, для дальнейшего шага вперед. В команде появился некоторый «анархизм».

— С чем это связано?

— С тем, что команда стала взрослее. И мы все, кто работает в клубе, себя немножко переоценили. Морально не были готовы к тому, что нужно делать. Предполагали, что толкнули вперед наш поезд, и теперь он катится по прямой. И не нужно прикладывать так много усилий, чтобы он продолжал двигаться. А когда мы поняли, что он начал останавливаться, то переусердствовали, вероятно, стали вести себя излишне резко.

— Были ли причиной неудачного сезона конфликты тренерского штаба с игроками?

— Я не знаю, как это оценить. Какая-то напряженность действительно возникала. Но это обычное дело в такой работе, да и в спортивной жизни вообще. Говорить об этом, как о каком-то глобальном конфликте, я бы не стал. Но действительно, некоторые трения между тренерами и ведущими игроками были. Но у кого из тренеров этого не случается?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.240740740740737% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqDixZhIwt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Сибирь" завершила сезон в Екатеринбурге В заключительном матче сезона 2016/2017 "Сибирь" в Екатеринбурге обыграла "Автомобилист" в серии послематчевых бросков со счетом 2:1. Таким образом, наша команда лишилась шансов на выход в плей-офф.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ХК Сибирь (@hc_sibir) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T14:57:37+00:00">Feb 18, 2017 at 6:57am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОЛНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

— Вы долго выстраивали команду, превратив «Сибирь» из клуба-аутсайдера в организацию, которая многим стала интересна. Сейчас же, прежде всего со спортивной точки зрения, придется начинать все сначала.

— Да, начинаем все с нуля. Мы привыкли к этому. У нас каждый год забирают игроков. Мы доводим их до определенного уровня, когда птенец вылетает из гнезда. Ничего страшного: засучим рукава и за дело.

— Вы, наверное, уже привыкли, что долги по зарплате и премиальным закрывают летом, а иногда и в следующем сезоне. Как будет обстоять дело теперь?

— Полной финансовой стабильности не предвидится. Но нас заверяют, что критичной ситуации не будет. Я в данном случае — наемный менеджер, и пользуюсь информацией исключительно владельцев клуба. Отмечу, что они принимают большое участие в жизни команды. Никто нас на произвол судьбы не бросает. Все интересуются нашими делами, включая председателя попечительского совета клуба — губернатора Новосибирской области, и руководителя попечительского совета — Босова. Они всегда держат руку на пульсе.

— Про переход Шумакова, Шалунова и Окулова говорят давно. Уже даже называют сумму, за которую они уйдут в ЦСКА.

— Ничего не могу сказать. Все трансферы начинаются 1 мая.

— Понятно, что всех лидеров сохранить не удастся. «Сибирь» уже не будет командой, где выступают игроки национальной сборной?

— Эта будет команда, где играют кандидаты в сборную. Именно с этого наши ведущие ребята и начинали. Вдохновляет, что у нас линия обороны и вратарская бригада полностью сформированы. Сейчас подбираем атакующих игроков. Уже договорились с нападающим Александром Бергстремом. Российский рынок нападающих очень скудный, либо они стоят очень много денег. Тем не менее, мы все равно сформируем боеспособную команду.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BStAZWyBGEM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Наш голкипер Александр Салак приступает к тренировкам в ЛДС "Сибирь" с этой недели впервые с момента получения тяжелой травмы! Восстанавливайся скорее, Саша!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ХК Сибирь (@hc_sibir) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T11:30:38+00:00">Apr 10, 2017 at 4:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

САЛАК ВЕРНУЛСЯ НА ЛЕД

— Как дела у вратаря Александра Салака, получившего тяжелую травму (разрыв крестообразных связок коленного сустава. — Прим. «СЭ»)?

— Буквально сегодня он впервые за полгода вышел на лед. Пока он занимается по индивидуальной программе, но процесс восстановления идет четко по плану. Он находится под постоянным присмотром врачей. Контролируем ситуацию, чтобы не дай бог не перегрузить колено. Операцию ему сделали в Германии. До начала сезона мы успеем его восстановить и подготовить.

— Как прошла недавняя встреча с болельщиками. Как известно, люди быстро привыкают к победам, а тут их не было.

— Обычно на такие встречи приходят разумные люди, у них не шапкозакидательские настроения. Они видят планомерность и наш подход. Конечно, все жалеют о скором уходе лидеров, но что делать. Жизнь движется вперед. Придется принимать это как должное.

— Останется ли в команде Степан Санников?

— Да, конечно. По нему вопросов не было с самого начала.

— В прошлом сезоне ушло много возрастных игроков. В том числе и Алексей Копейкин, который затем блестяще проявил себя в «Витязе». С чем это было связано?

— В первую очередь, со стратегией омоложения состава. Третьи-четвертые звенья планировали комплектовать молодыми ребятами, для того чтобы дальше их развивать и давать достойный спортивный результат при достаточно среднем финансовом вложении в команду.

Что касается Копейкина, то тренеры планировали задействовать его в четвертом звене. Но это явно не его роль. И, конечно, мы не стали его держать, отпустив в «Витязь» с чистой совестью. Алексей очень много сделал для нашей команды, и мы ему благодарны и рады, что его сезон в «Витязе» сложился так хорошо. Желаем ему дальнейших успехов.

— Продолжит ли работу Андрей Тарасенко?

— Конечно.

— Уехал тренер подготовки Кирилл Легчаков. С командой снова будет работать Эдуард Рабе?

— Пока он лишь один из кандидатов. Договор с ним не подписан, и мы ведем переговоры и с другими специалистами.