Владимир Крикунов: Кошечкин не устает

­— Счет в серии ничейный. Чего ждете от третьего матча?

— Все зависит от свежести лидеров соперников. Мне показалось, что Мозякин, Зарипов и Коварж, Ли сильно устали, вымотались. Передвигаются не на свежих ногах. Питерцы мобильнее, подвижнее. Но так было до второго гола Калетника. Особенно в первом периоде, когда в зоне СКА можно было заливать лед. Вся игра шла у ворот Кошечкина. Василий не справился только с одним броском, когда Шипачев не спеша поразил пустой угол.

— В третьем периоде, когда хозяева всеми силами сохраняли победный счет, Мозякин, Зарипов и Коварж не так часто появлялись на площадке.

— Это правильный шаг тренера «Металлурга» Ильи Воробьева. Лидеров его команды бьют нещадно, надо было их поберечь. В первом матче досталось Мозякину, Ковальчук его атаковал сзади, что правилами запрещено. За такие подножки иногда до конца игры гонят. А во втором матче армейцы начали охоту за Коваржем. Чех тоже не лыком шит, провоцировал Ковальчука. Капитана СКА легко вывести из равновесия. Чуть заденешь его, и он начинает думать не об игре, а о том, как отомстить обидчику. Осала его приложил, Ковальчук его запомнил… Ли тоже перепало, его изрядно прессовали — сзади и спереди.

— Так почему питерцы не дожали уставшего соперника?

— Во втором периоде они вдруг стали расхлябанно разыгрывать большинство, думая, что голы — дело времени, и пропустили контратаку. А вернуть собранность не смогли. «Магнитка», надо признать, защищалась самоотверженно и грамотно. Не припомню, чтобы «Металлург» играл так глубоко и долго в обороне. Но эта тактика принесла успех. Разумеется, с большой помощью Кошечкина. Вот уж кто не знает усталости. Выручает и выручает.