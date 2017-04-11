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«Голкипер ЦСКА Илья Сорокин приглашен в сборную России». Такими сообщениями уже давно никого не удивишь. Наоборот, сенсацией станет отсутствие Ильи в списке кандидатов. И не поверишь, что ему — всего-то 21 год….

Сейчас наш герой готовится с олимпийской сборной с французами 13 и 15 апреля в Челябинске. Перед отъездом команды на Урал Илья Сорокин дал откровенное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о феномене родной новокузнецкой школы, о любви к самолетам, музыке и книгам, и о том, как он стал поклонником боев без правил.

«С ДЕТСТВА МНЕ НРАВЯТСЯ САМОЛЕТЫ»

— Илья, несмотря на молодость, вы уже — основной вратарь топ-клуба КХЛ и почти всегда привлекаетесь в сборную России. Помните, как первый раз получили вызов в национальную команду? Что испытали в этот момент?

— Это было довольно давно… Помню, когда сказали ехать в сборную России, эмоции просто переполняли. Думал о том, что смогу сыграть с такими мастерами как Ковальчук, Радулов… Это хороший опыт и импульс к развитию. Работаешь рядом с профессионалами, смотришь на них и учишься.

— У Сергея Бобровского во время прошлого чемпионата мира удалось чему-то научиться?

— Да. Смотрел, как он живет, тренируется… Например, захотел я на тренировку пораньше прийти, заглянул в зал, а там уже Сергей сидит на велосипеде и педали крутит. И уходит он всегда последний — я уже из душа выхожу, а он еще сидит-тянется.

— И вы, и Бобровский — воспитанники новокузнецкой хоккейной школы. Как отнеслись к новости, что возможно «Металлург» больше не будет играть в КХЛ? И в чем, на ваш взгляд, заключается феномен «Кузни», которая стабильно дает России игроков уровня сборной?

— Новокузнецкая школа дала мне дорогу в большой хоккей. В городе нет огромного выбора в плане спорта — люди просто живут хоккеем. Если их этого лишить, я даже не знаю, чем они смогут заниматься. Однозначно, нужно помогать клубу. Именно в «Металлурге» у молодых ребят есть шанс проявить себя. Все-таки задачи перед клубом стоят не очень высокие, поэтому и открыта дорога молодым. У тебя есть игровое время, доверие тренеров и право на ошибку. Когда выходишь и знаешь, что у тебя есть всего одна попытка, это может сковывать. А тут знаешь, что, если ошибешься, будет второй шанс. Кроме того, когда выходишь против лучших команд, таких топовых клубов, как «Магнитка», «Ак Барс»… Играешь на другом уровне, и за счет этого сам быстрее взрослеешь как хоккеист.

— Самый яркий элемент в экипировке вратаря — это шлем. На вашем изображены храм Василия Блаженного, Кремль…

— Мне кажется, это самые узнаваемые здания в Москве. Я подумал, почему бы не изобразить их? Еще хотелось что-то связанное с военной тематикой, поэтому нарисовал самолеты. Один — еще со времен Великой Отечественной войны, а другой — современный. Мне с детства нравятся самолеты. Недавно был в музее авиатехники. Услышал много интересных историй про летчиков разных лет. Люблю изучать историю нашей страны.

— Я видела у вас в инстаграмме фото в кабине пилота…

— В свободное время решил разнообразить досуг и попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе. «Боинг» или «Аэробус» это был — уж и не помню. Там объясняют, как настроить приборы, как произвести взлет, посадку….

— Значит, если что, самолет поднять в воздух сможете?

— Думаю, что далеко я не улечу, — улыбается Илья.

«ГИТАРА МНЕ ПОКА НЕ ПОДДАЛАСЬ…»

— В детстве, помимо хоккея, вы еще занимались музыкой…

— Я занимался сольфеджио и играл на пианино. Даже участвовал в одном музыкальном конкурсе, но призовых мест не занял.

— Сейчас сыграть что-нибудь сможете?

— Да. Сами ноты уже не прочитаю, но визуально, глядя на клавиши, что-то вспомню. Еще на гитаре учился играть, но не поддалась она мне. Заниматься регулярно нужно, а времени не хватает. Поэтому забросил пока. Но аккорды знаю — это уже прогресс.

— Перед матчами вас часто можно увидеть с наушниками. Что в них играет?

— Музыку я разную слушаю. И рэп может быть, и классика. Все зависит от настроения в этот день.

— Еще говорят, что вы любите книги. Что сейчас читаете?

— Книгу Эрика Берна по психологии — «Игры, в которые играют люди».

— Скоро начнете психологически читать соперников и предугадывать их действия?

— Игроков на сто процентов пока не получается читать. Может, только действия тех, с кем постоянно тренируешься, можно предугадать — Светлакова, Мамина, Киселевича, — снова улыбается Илья.

— В этом сезоне во время матча с «Локомотивом» случился курьезный случай. Михаил Науменков забросил вам шайбу. Такие действия защитника ЦСКА вы точно предугадать не могли, да и для него это оказалось неприятным сюрпризом. О чем подумали в тот момент?

— 0:1 — играем дальше! Если честно, я даже немножко улыбнулся. Со мной раньше такого не случалось. Злости никакой не было. Потом, когда прошло время, мы, вспоминая этот момент, посмеялись. У нас отличная команда. А в игре случится может всякое.

— Хорошо, что такие моменты оставляют в памяти именно позитивный осадок от произошедшего…

— Даже здесь в сборной в раздевалке парни из ЦСКА все время шутят друг над другом. Богдан Киселевич у нас озорной такой человек! Ничего никогда мимо не пропустит! Меня всегда «душит», — смеется Илья. — Но юмор у него добрый, так что все хорошо!

«В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОДСЕЛ НА БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»

— У кого в КХЛ самый сильный бросок на ваш взгляд?

— Ответ будет банальным — у Мозякина, конечно….

— В финале Кубка Гагарина отражать мощные броски капитана «Магнитки» предстоит вратарям СКА. С одним из них — Игорем Шестеркиным — вы друзья. Ноты соперничества проскакивают?

— С Игорем мы как раз здесь, в Новогорске, и познакомились. Нам было тогда по 17 лет. И с тех пор дружим. Наверное, все же есть соперничество небольшое. Это глупо отрицать. Мы все-таки в разных клубах играем. И когда выходили друг против друга, мне хотелось его обыграть. Только обыгрывал он меня, — улыбается Илья. — Если он вам скажет обратное, то думаю, будет лукавить.

— Вы много читаете, изучаете историю, а другими видами спорта, помимо хоккея интересуетесь?

— В настольный теннис с друзьями могу поиграть. Еще смотрю UFC — бои без правил. Прямо «подсел» на них в последнее время. Полгода ждал бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном и расстроился, когда он не состоялся.

— У самого желание не появляется попробовать нечто подобное?

— Мне нравятся тренировки Конора МакГрегора. В них есть направление на развитие владения своим телом. Планирую попробовать эту технику.

— На Матче звезд КХЛ для вратарей хоккеисты придумывают необычные задачи. В этом году вам нужно было не пропустить, когда обзор загородили Голышев и Доус. В реальных матчах такое тоже часто бывает?

— Конечно, и в игре похожие случаи происходят. Как-то в «молодежке» играли последнюю минуту матча в меньшинстве «4 на 6». Счет 3:2 в нашу пользу. Надо удерживать. И тут подъезжает ко мне игрок соперников. Мало того, что он на голову выше — мне и так шайбу не особо видно из-за него, так он еще и лицом повернулся ко мне и начал руками перед лицом водить, закрывая обзор. Я думаю — как так-то! Еще и судья не свистит! Но правда, потом заметили, удаление дали, и счет мы все же сохранили.

«КУЛИНАРИЯ — ЭТО НЕ МОЕ»

— Пару лет назад в интервью вы сказали парадоксальную фразу, что готовить любите, но не умеете…

— С тех пор ничего не изменилось.

— Значит, все-таки какой-то кулинарный опыт есть?

— Пельмени знаете, как шикарно готовлю!

— Варите или жарите?

— Варю. Пару раз на сковороде пытался приготовить, но что-то не получилось. Только горелым на всю комнату пахло. Кулинария — не мое.