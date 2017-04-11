Илья Сорокин: Лучший совет в моей жизни — свято место пусто не бывает
Илья Сорокин дал откровенное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о феномене родной новокузнецкой школы, о любви к самолетам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Голкипер ЦСКА Илья Сорокин приглашен в сборную России». Такими сообщениями уже давно никого не удивишь. Наоборот, сенсацией станет отсутствие Ильи в списке кандидатов. И не поверишь, что ему —
Сейчас наш герой готовится с олимпийской сборной с французами 13 и 15 апреля в Челябинске. Перед отъездом команды на Урал Илья Сорокин дал откровенное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о феномене родной новокузнецкой школы, о любви к самолетам, музыке и книгам, и о том, как он стал поклонником боев без правил.
«С ДЕТСТВА МНЕ НРАВЯТСЯ САМОЛЕТЫ»
— Илья, несмотря на молодость, вы уже — основной вратарь
— Это было довольно давно… Помню, когда сказали ехать в сборную России, эмоции просто переполняли. Думал о том, что смогу сыграть с такими мастерами как Ковальчук, Радулов… Это хороший опыт и импульс к развитию. Работаешь рядом с профессионалами, смотришь на них и учишься.
— У Сергея Бобровского во время прошлого чемпионата мира удалось
— Да. Смотрел, как он живет, тренируется… Например, захотел я на тренировку пораньше прийти, заглянул в зал, а там уже Сергей сидит на велосипеде и педали крутит. И уходит он всегда последний — я уже из душа выхожу, а он еще
— И вы, и Бобровский — воспитанники новокузнецкой хоккейной школы. Как отнеслись к новости, что возможно «Металлург» больше не будет играть в КХЛ? И в чем, на ваш взгляд, заключается феномен «Кузни», которая стабильно дает России игроков уровня сборной?
— Новокузнецкая школа дала мне дорогу в большой хоккей. В городе нет огромного выбора в плане спорта — люди просто живут хоккеем. Если их этого лишить, я даже не знаю, чем они смогут заниматься. Однозначно, нужно помогать клубу. Именно в «Металлурге» у молодых ребят есть шанс проявить себя.
— Самый яркий элемент в экипировке вратаря — это шлем. На вашем изображены храм Василия Блаженного, Кремль…
— Мне кажется, это самые узнаваемые здания в Москве. Я подумал, почему бы не изобразить их? Еще хотелось
— Я видела у вас в инстаграмме фото в кабине пилота…
— В свободное время решил разнообразить досуг и попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе. «Боинг» или «Аэробус» это был — уж и не помню. Там объясняют, как настроить приборы, как произвести взлет, посадку….
— Значит, если что, самолет поднять в воздух сможете?
— Думаю, что далеко я не улечу, — улыбается Илья.
«ГИТАРА МНЕ ПОКА НЕ ПОДДАЛАСЬ…»
— В детстве, помимо хоккея, вы еще занимались музыкой…
— Я занимался сольфеджио и играл на пианино. Даже участвовал в одном музыкальном конкурсе, но призовых мест не занял.
— Сейчас сыграть
— Да. Сами ноты уже не прочитаю, но визуально, глядя на клавиши,
— Перед матчами вас часто можно увидеть с наушниками. Что в них играет?
— Музыку я разную слушаю. И рэп может быть, и классика. Все зависит от настроения в этот день.
— Еще говорят, что вы любите книги. Что сейчас читаете?
— Книгу Эрика Берна по психологии — «Игры, в которые играют люди».
— Скоро начнете психологически читать соперников и предугадывать их действия?
— Игроков на сто процентов пока не получается читать. Может, только действия тех, с кем постоянно тренируешься, можно предугадать — Светлакова, Мамина, Киселевича, — снова улыбается Илья.
— В этом сезоне во время матча с «Локомотивом» случился курьезный случай. Михаил Науменков забросил вам шайбу. Такие действия защитника ЦСКА вы точно предугадать не могли, да и для него это оказалось неприятным сюрпризом. О чем подумали в тот момент?
— 0:1 — играем дальше! Если честно, я даже немножко улыбнулся. Со мной раньше такого не случалось. Злости никакой не было. Потом, когда прошло время, мы, вспоминая этот момент, посмеялись. У нас отличная команда. А в игре случится может всякое.
— Хорошо, что такие моменты оставляют в памяти именно позитивный осадок от произошедшего…
— Даже здесь в сборной в раздевалке парни из ЦСКА все время шутят друг над другом. Богдан Киселевич у нас озорной такой человек! Ничего никогда мимо не пропустит! Меня всегда «душит», — смеется Илья. — Но юмор у него добрый, так что все хорошо!
«В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОДСЕЛ НА БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
— У кого в КХЛ самый сильный бросок на ваш взгляд?
— Ответ будет банальным — у Мозякина, конечно….
— В финале Кубка Гагарина отражать мощные броски капитана «Магнитки» предстоит вратарям СКА. С одним из них — Игорем Шестеркиным — вы друзья. Ноты соперничества проскакивают?
— С Игорем мы как раз здесь, в Новогорске, и познакомились. Нам было тогда по 17 лет. И с тех пор дружим. Наверное, все же есть соперничество небольшое. Это глупо отрицать. Мы
— Вы много читаете, изучаете историю, а другими видами спорта, помимо хоккея интересуетесь?
— В настольный теннис с друзьями могу поиграть. Еще смотрю UFC — бои без правил. Прямо «подсел» на них в последнее время. Полгода ждал бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном и расстроился, когда он не состоялся.
— У самого желание не появляется попробовать нечто подобное?
— Мне нравятся тренировки Конора МакГрегора. В них есть направление на развитие владения своим телом. Планирую попробовать эту технику.
— На Матче звезд КХЛ для вратарей хоккеисты придумывают необычные задачи. В этом году вам нужно было не пропустить, когда обзор загородили Голышев и Доус. В реальных матчах такое тоже часто бывает?
— Конечно, и в игре похожие случаи происходят.
«КУЛИНАРИЯ — ЭТО НЕ МОЕ»
— Пару лет назад в интервью вы сказали парадоксальную фразу, что готовить любите, но не умеете…
— С тех пор ничего не изменилось.
— Значит,
— Пельмени знаете, как шикарно готовлю!
— Варите или жарите?
— Варю. Пару раз на сковороде пытался приготовить, но
— Лучший совет, который вы получали?
— Свято место пусто не бывает. Николай Александрович Мишин мне его дал
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter