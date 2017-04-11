СКА повысил меры безопасности в «Ледовом дворце» на матчи финала Кубка Гагарина
Хоккейный клуб СКА сообщил о повышенных мерах безопасности в «Ледовом дворце» и на
фан-зоне в «Хоккейном городе» на матчах финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» Мг и попросил болельщиков по возможности воздержаться от проноса на арену сумок, рюкзаков и пакетов, а также приезжать заранее, так как на входе будет осуществляться тщательный досмотр.
3 апреля в метрополитене
Счёт в финальной серии после матчей в Магнитогорске — 1−1. Игры в Петербурге пройдут 12 и 14 апреля.
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