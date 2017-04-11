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11 апреля 2017, 18:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА повысил меры безопасности в «Ледовом дворце» на матчи финала Кубка Гагарина

Хоккейный клуб СКА сообщил о повышенных мерах безопасности в «Ледовом дворце» и на фан-зоне в «Хоккейном городе» на матчах финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» Мг и попросил болельщиков по возможности воздержаться от проноса на арену сумок, рюкзаков и пакетов, а также приезжать заранее, так как на входе будет осуществляться тщательный досмотр.

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл теракт. На перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» был взорван вагон поезда. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.

Счёт в финальной серии после матчей в Магнитогорске — 1−1. Игры в Петербурге пройдут 12 и 14 апреля.

Металлург Мг
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