СКА повысил меры безопасности в «Ледовом дворце» на матчи финала Кубка Гагарина

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл теракт. На перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» был взорван вагон поезда. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.



Счёт в финальной серии после матчей в Магнитогорске — 1−1. Игры в Петербурге пройдут 12 и 14 апреля.