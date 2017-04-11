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11 апреля 2017, 16:52 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Тренер «Йокерита» перейдет в «Салават Юлаев»

Ассистент главного тренера «Йокерита» Ханну Вирта покидает финскую команду.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Уже известно, что Вирта войдет в штаб бывшего наставника сборной Финляндии Эркки Вестерлунда, подписавшего контракт с «Салаватом Юлаевым».

Вирта работал в тренерском штабе «Йокерита» с 2010 года. В новом сезоне помощниками главного тренера финского клуба Юкки Ялонена останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен.

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