Тренер «Йокерита» перейдет в «Салават Юлаев»
Ассистент главного тренера «Йокерита» Ханну Вирта покидает финскую команду.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Уже известно, что Вирта войдет в штаб бывшего наставника сборной Финляндии Эркки Вестерлунда, подписавшего контракт с «Салаватом Юлаевым».
Вирта работал в тренерском штабе «Йокерита» с 2010 года. В новом сезоне помощниками главного тренера финского клуба Юкки Ялонена останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен.
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