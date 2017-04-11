Ассистент главного тренера «Йокерита» Ханну Вирта покинул финский клуб КХЛ

Вирта работал в тренерском штабе «Йокерита» с 2010 года, когда был помощником Эркки Вестерлунда, который в марте возглавил другой клуб КХЛ — уфимский «Салават Юлаев». Согласно информации СМИ, Вирта в ближайшее время присоединится к Вестерлунду в Уфе.

Как сообщается, помощниками главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена в новом сезоне КХЛ останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен.