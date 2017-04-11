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11 апреля 2017, 14:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ассистент главного тренера «Йокерита» Ханну Вирта покинул финский клуб КХЛ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Ханну Вирта покинул пост ассистента главного тренера «Йокерита», сообщается на официальном сайте финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вирта работал в тренерском штабе «Йокерита» с 2010 года, когда был помощником Эркки Вестерлунда, который в марте возглавил другой клуб КХЛ — уфимский «Салават Юлаев». Согласно информации СМИ, Вирта в ближайшее время присоединится к Вестерлунду в Уфе.

Как сообщается, помощниками главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена в новом сезоне КХЛ останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен.

«Йокерит» по итогам регулярного чемпионата КХЛ пробился в плей-офф, заняв 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, но в 1/8 финала Кубка Гагарина проиграл серию московскому ЦСКА со счетом 0−4.

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