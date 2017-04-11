Ассистент главного тренера «Йокерита» Ханну Вирта покинул финский клуб КХЛ
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Ханну Вирта покинул пост ассистента главного тренера «Йокерита», сообщается на официальном сайте финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вирта работал в тренерском штабе «Йокерита» с 2010 года, когда был помощником Эркки Вестерлунда, который в марте возглавил другой клуб КХЛ — уфимский «Салават Юлаев». Согласно информации СМИ, Вирта в ближайшее время присоединится к Вестерлунду в Уфе.
Как сообщается, помощниками главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена в новом сезоне КХЛ останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен.
«Йокерит» по итогам регулярного чемпионата КХЛ пробился в
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