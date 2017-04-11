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11 апреля 2017, 13:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ветераны СКА выиграли турнир в США в 15-й раз подряд

Команда ветеранов СКА приняла участие в традиционном международном турнире в городе Форт-Лодердейл (США) неподалёку от Майами.

Эти соревнования рассматриваются как этап подготовки к чемпионату мира, который со 2 по 7 мая будет проходить в Финляндии.

В круговом турнире на предварительном этапе «армейцы» выиграли все свои матчи, получив право побороться за трофей. В решающем матче команда ветеранов СКА уже к шестой минуте уступала со счётом 0:3, но смогла сравнять, а за 40 минут до конца Виктор Ковалёнок принёс петербуржцам победу. 4:3 — ветераны СКА в 15-й раз подряд выиграли турнир в США.

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