Гендиректор «Тотал Восток» готов продвигать идею появления клуба из Франции в КХЛ

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В сезоне-2016/17 в чемпионате КХЛ играли участие следующие иностранные клубы — белорусское и латвийское «Динамо», «Йокерит» из Финляндии, «Медвешчак» из Хорватии, «Слован» из Словакии.

«КХЛ и создавалась, чтобы в ней участвовали иностранные команды. Если будет такое желание и Федерация хоккея Франции рассмотрит включение в наш турнир своего клуба, то мы согласны, но пока таких предложений не было», — сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Попробуем продвинуть идею, чтобы все случилось», — сказал Вуазен.