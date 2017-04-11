Гендиректор «Тотал Восток» готов продвигать идею появления клуба из Франции в КХЛ
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Генеральный директор компании «Тотал Восток» Фабьен Вуазен пообещал оказать содействие в появлении клуба из Франции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сообщил журналистам на
пресс-конференции в ТАСС.
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В сезоне-2016/17 в чемпионате КХЛ играли участие следующие иностранные клубы — белорусское и латвийское «Динамо», «Йокерит» из Финляндии, «Медвешчак» из Хорватии, «Слован» из Словакии.
«КХЛ и создавалась, чтобы в ней участвовали иностранные команды. Если будет такое желание и Федерация хоккея Франции рассмотрит включение в наш турнир своего клуба, то мы согласны, но пока таких предложений не было», — сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Попробуем продвинуть идею, чтобы все случилось», — сказал Вуазен.
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