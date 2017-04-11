Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29389208/
11 апреля 2017, 13:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Гендиректор «Тотал Восток» готов продвигать идею появления клуба из Франции в КХЛ

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Генеральный директор компании «Тотал Восток» Фабьен Вуазен пообещал оказать содействие в появлении клуба из Франции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

<em>МОСКВА 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел <span class=error>Гуревич</span>/. Г</em><span class=error>енеральный</span> директор компании <span class=error>Тотал</span> Восток <span class=error>Фабьен</span> <span class=error>Вуазен</span> пообещал оказать содействие в появлении клуба из Франции в Континентальной хоккейной лиге (<span class=error>КХЛ</span>). Об этом он сообщил журналистам на <nobr>пресс-конференции</nobr> в ТАСС. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В сезоне-2016/17 в чемпионате КХЛ играли участие следующие иностранные клубы — белорусское и латвийское «Динамо», «Йокерит» из Финляндии, «Медвешчак» из Хорватии, «Слован» из Словакии.

«КХЛ и создавалась, чтобы в ней участвовали иностранные команды. Если будет такое желание и Федерация хоккея Франции рассмотрит включение в наш турнир своего клуба, то мы согласны, но пока таких предложений не было», — сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Попробуем продвинуть идею, чтобы все случилось», — сказал Вуазен.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
11 апреля

Мутко: ждать фееричной игры от обновленной сборной России по футболу сразу не стоит

Федерация хоккея России подписала партнерское соглашение с "Тотал Восток"

Сборная России по теннису сыграет с венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса