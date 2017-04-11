Борис Майоров: СКА начал бить Мозякина и Зарипова в тело. И уральцы сникли

В двух первых матчах финала ударное звено «Магнитки» продолжило забрасывать шайбы, однако Мозякин и Зарипов не столь результативны, как в прошлых раундах плей-офф.

— Неужели СКА все же удалось обуздать лучших бомбардиров КХЛ?

— Это не бросается в глаза, но это действительно так. Ни Мозякин, ни Зарипов не имеют свободы действий в этой серии. Проявить себя они не могут, так как в быстроте не превосходят, как выяснилось, защитников СКА.

Причем, обратите внимание, как мудро действуют армейцы против уральских голеодоров. Они не обращают внимание на их финты, а сразу играют в тело! Клюшечкой-то шайбу отобрать у Мозякина не так-то просто. Но питерцы и не собираются это делать, сразу играют в корпус.

В результате многие атаки хозяев глохли как раз на нападающих первого звена. А позиционную атаку в зоне соперника «Магнитка» в равных составах вообще ни разу организовать не смогла.

Я не скажу, что там была персональная опека против уральских лидеров. Просто защитники, которые попадали на их смену играли против них максимально плотно, близко и жестко.

И были моменты, когда у Зарипова и Мозякина попросту сдавали нервы, они фолили в ответ и отправлялись в штрафной бокс.

…Во втором поединке СКА нанес поворотам «Магнитки» 103 броска. Но только один из них достиг цели.

— Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин сыграл феноменально?

— Я бы еще добавил, что это были броски большей частью осмысленные, не от отчаянья, когда все соперники перекрыты. СКА диктовал свою волю на площадке. Армейцы выводили своих партнеров на ударные позиции и оттуда опасно атаковали.

И, конечно, Кошечкин был в этом матче просто великолепен. Василий не совершил ни одной ошибки. Даже когда ему забивали гол… Ну там хоть Третьяка ставь на ворота, хоть Бобровского. Никто бы ту шайбу не отбил.

Тут надо и всей «Магнитке» должное отдать — за характер, борьбу и самоотверженность. Сколько раз ее игроки ныряли под убойные броски, принимая шайбу на себя! По характеры было видно, что «металлурги» играют именно финальный матч.

— В обоих матчах финала гол на последних секундах праздновал форвард «Магнитки» Томми Сантала. Это случайное совпадение или оставлять за собой последнее слово в матче действительно так важно?

— Ну, во-первых, «металлурги» в обеих этих встречах билась за результат. Во втором матче уральцы стремились сохранить победный счет. Представился случай поразить пустые ворота. Не отказываться же!

Тоже самое и в первой встрече. Забитый гол в любом случае — мощное моральное подспорье. Но «Магнитка» и там стремилась отыграться, сравнять счет, а не просто хлопнуть дверью напоследок. Воробьев поменял вратаря на шестого полевого игрока за минуту с лишним до конца третьего периода. Вышло так, что хозяева за это время отыграли только одну шайбу. Но ведь могло быть и иначе.

Ну, а то, что оба раза отличился именно Сантала, по-моему, просто случай. Но это говорит, что финн в хорошей форме и нацелен на ворота. СКА надо отнестись к нему серьезно.