Названы участники Кубка губернатора НО, среди них «Ак Барс» и «Салават»

Об этом информирует официальный сайт «Торпедо». Турнир пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 по 7 августа.



В турнире примут участие шесть команд: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк) и «Салават Юлаев» (Уфа). Турнир пройдёт по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призёров.