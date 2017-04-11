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11 апреля 2017, 12:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Названы участники Кубка губернатора НО, среди них «Ак Барс» и «Салават»

Определился состав участников предсезонного турнира «Кубок губернатора Нижегородской области».

Об этом информирует официальный сайт «Торпедо». Турнир пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 по 7 августа.

В турнире примут участие шесть команд: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк) и «Салават Юлаев» (Уфа). Турнир пройдёт по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призёров.

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