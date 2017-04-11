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11 апреля 2017, 10:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Верещагин остаётся в «Сибири»

«Сибирь» продлила контракт с защитником Иваном Верещагиным.

Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за новосибирскую команду 37 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Верещагин провёл 112 матчей в регулярных чемпионатах и 33 матча в розыгрыше Кубка Гагагрина.

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