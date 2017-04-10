Главный арбитр КХЛ: Хоккеисты СКА и «Металлурга» играли аккуратней, чем в первом матче

«Металлург» обыграл во втором финальном матче Кубка Гагарина СКА со счетом 3:1, счет в серии 1−1.

«Команды поняли цену удалениям, которые могут привести к реализации моментов, поскольку там немало мастеров, которые могут реализовать большинство, — сказал Анисимов. — Эмоции преобладали во втором периоде, большое количество штрафного времени было именно в нем. В третьем игра была гораздо чище, команды сыграли более аккуратно, зная, что цена ошибки после удалений очень большая, и их не было вообще».

«Есть моменты, которые разобрали мы вместе с коллегами из судейского департамента, инспектором матча. Но разбор у нас еще не закончился, будет тщательный видеопросмотр всех материалов, чтобы понять, на что обратить внимание судьям. Если же говорить о сегодняшней работе судей, то они старались выработать стандарт нарушений и дать об этом понять командам», — добавил он.

В ходе матча чаще всего к арбитрам апеллировал форвард «Металлурга» Ян Коварж.

«Это, конечно, больше эмоции, но если мы увидим, что игроки переходят некоторую грань, мы будем беседовать с ними. Некоторый Рубикон должен быть всегда, человек получит согласно тому наказанию, которое он заработал. Если человек будет перегибать палку, это ни один судья не потерпит и выпишет штраф согласно тому, что он наговорит, игроки должны показывать свой класс в игре в хоккей, а не разговаривать с судьями», — отметил Анисимов.