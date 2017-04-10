Главный арбитр КХЛ: Хоккеисты СКА и «Металлурга» играли аккуратней, чем в первом матче
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 10 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты СКА и «Металлурга» по сравнению с первым матчем финала Кубка Гагарина играли более аккуратно, поскольку поняли цену удалениям. Об этом ТАСС рассказал главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.
«Металлург» обыграл во втором финальном матче Кубка Гагарина СКА со счетом 3:1, счет в серии 1−1.
«Команды поняли цену удалениям, которые могут привести к реализации моментов, поскольку там немало мастеров, которые могут реализовать большинство, — сказал Анисимов. — Эмоции преобладали во втором периоде, большое количество штрафного времени было именно в нем. В третьем игра была гораздо чище, команды сыграли более аккуратно, зная, что цена ошибки после удалений очень большая, и их не было вообще».
«Есть моменты, которые разобрали мы вместе с коллегами из судейского департамента, инспектором матча. Но разбор у нас еще не закончился, будет тщательный видеопросмотр всех материалов, чтобы понять, на что обратить внимание судьям. Если же говорить о сегодняшней работе судей, то они старались выработать стандарт нарушений и дать об этом понять командам», — добавил он.
В ходе матча чаще всего к арбитрам апеллировал форвард «Металлурга» Ян Коварж.
«Это, конечно, больше эмоции, но если мы увидим, что игроки переходят некоторую грань, мы будем беседовать с ними. Некоторый Рубикон должен быть всегда, человек получит согласно тому наказанию, которое он заработал. Если человек будет перегибать палку, это ни один судья не потерпит и выпишет штраф согласно тому, что он наговорит, игроки должны показывать свой класс в игре в хоккей, а не разговаривать с судьями», — отметил Анисимов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter