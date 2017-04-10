Величкин: Призываю фанатов СКА больше поддерживать свою команду, они помогут нам

Счёт в серии — 1−1.



«Мы понимаем, что самое главное — не броски, а точные броски. Мы этот гол в меньшинстве готовили, тренировали и сделали это. Как тренировали? Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают. У меня нет привычки заходить в раздевалку. Я не захожу уже лет 14. Потому что для раздевалки есть тренерский штаб, который понимает всё, а мне там делать нечего.



После первого периода были ощущения, что всё нормально, терпим и ждём момент, когда противник ошибётся. И дождались этого момента. Думаю, что счёт в серии по делу. Команды достойны вести равную игру.

Когда играется финал, никто ни на что не обращает внимания: ни на крики, ни на болельщиков. И когда зал гудит, ребята не очень понимают, в чью пользу этот гул идёт. Он будет помогать как Питеру, так и Магнитке. Мы прошли много всего, поэтому нам этот гул всегда идёт в пользу. Нам хуже, когда зал молчит. Поэтому я призываю болельщиков Санкт-Петербурга больше поддерживать свою команду — они помогут нам.



Победитель второго матча выигрывал всегда Кубок Гагарина? Не знаю об этом и не заморачиваюсь по этому поводу. Все эти параллели не очень верные», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.