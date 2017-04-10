О чем шептались Знарок и Воробьев? Репортаж с пресс-конференции в Магнитогорске
На этот раз тренеры «Магнитки» и СКА решили обойтись без колкостей и острот. Впрочем, по лицу Ильи Воробьева было видно — он очень доволен. А как иначе, когда твоя команда всего однажды играет в большинстве за игру, но все равно — побеждает.
— Олег Валерьевич, об игре, — прежде чем дают слово тренеру СКА и сборной России, он успевает
— Вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла. А так — готовимся к следующему матчу.
— Барабанов в середине второго периода хотел
— А за что его ругать? — удивляется Знарок. — Человек сделал классную вещь. Молодец.
— Рукавишников играл вместо Яковлева.
— Так он и в прошлом матче играл.
Илья Воробьев, отхлебнув водички, не скрывает гордости:
— Я горжусь сегодня своей командой. Молодцы, выстояли. Через «не могу». Отдали очень много. Много сделали. Молодцы!
— Показалось, что «Металлург» оказался не готов к первому периоду.
— СКА — неплохая команда, как вы знаете. Там подобрано немало качественных игроков. Поэтому… А результат — он на табло. По этому оценивается игра.
— Всего одно большинство было у «Металлурга». Его реализовали. Да еще и забили в меньшинстве. Бальзам на сердце?
— Да, нас услышали сверху.
— После первой игры вы намекали на некие обстоятельства, которые, если не изменятся, не оставят «Металлургу» шансов в этой серии. — напоминают Воробьеву. — Сегодня вы всем довольны?
— Сегодня мы уже не говорим о прошлом матче, — разглядывая бутылочку с водой отвечает тренер. — А победой мы сегодня довольны.
— По ходу матча вы перевели Семина в третье звено. Почему? И довольны ли его игрой?
— У нас играет команда. А перевел, потому что надо было.
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