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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29381804/
10 апреля 2017, 21:04 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

О чем шептались Знарок и Воробьев? Репортаж с пресс-конференции в Магнитогорске

На этот раз тренеры «Магнитки» и СКА решили обойтись без колкостей и острот. Впрочем, по лицу Ильи Воробьева было видно — он очень доволен. А как иначе, когда твоя команда всего однажды играет в большинстве за игру, но все равно — побеждает.

— Олег Валерьевич, об игре, — прежде чем дают слово тренеру СКА и сборной России, он успевает что-то шепнуть на ухо Воробьеву. И потрепать коллегу — по-отечески. О чем говорил Знарок, остается загадкой. Он — скуп в своих оценках матчу:

— Вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла. А так — готовимся к следующему матчу.

— Барабанов в середине второго периода хотел из-за ворот на крюке занести шайбу в сетку. Не ругали его за такую смелость в важном матче?
— А за что его ругать? — удивляется Знарок. — Человек сделал классную вещь. Молодец.

— Рукавишников играл вместо Яковлева.
— Так он и в прошлом матче играл.

Илья Воробьев, отхлебнув водички, не скрывает гордости:

— Я горжусь сегодня своей командой. Молодцы, выстояли. Через «не могу». Отдали очень много. Много сделали. Молодцы!

— Показалось, что «Металлург» оказался не готов к первому периоду.
— СКА — неплохая команда, как вы знаете. Там подобрано немало качественных игроков. Поэтому… А результат — он на табло. По этому оценивается игра.

— Всего одно большинство было у «Металлурга». Его реализовали. Да еще и забили в меньшинстве. Бальзам на сердце?
— Да, нас услышали сверху.

— После первой игры вы намекали на некие обстоятельства, которые, если не изменятся, не оставят «Металлургу» шансов в этой серии. — напоминают Воробьеву. — Сегодня вы всем довольны?
— Сегодня мы уже не говорим о прошлом матче, — разглядывая бутылочку с водой отвечает тренер. — А победой мы сегодня довольны.

— По ходу матча вы перевели Семина в третье звено. Почему? И довольны ли его игрой?
— У нас играет команда. А перевел, потому что надо было.

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