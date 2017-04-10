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10 апреля 2017, 20:56 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Сергей Широков: СКА играл лучше, чем в первом матче, и мог победить «Металлург»

Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).

— Должны были в первом периоде забивать, использовать свои моменты. Не забили, и вот такой результат получился.

— Победитель второго матча Кубка Гагарина неизменно выигрывает серию. Не боитесь, что традиция продолжится?
— Я не знаю, первый раз играю в финале.

— Что было в моменте, когда вам забили в меньшинстве?
— Просто неравные составы сыграли сегодня свою роль. Мы должны были забивать в большинстве, были хорошие моменты. Где-то удача, где-то в штангу попали. Будем готовиться дальше. Знаем, где нужно добавлять и знаем, где ошибались.

— 1−1 по итогам двух матчей — это справедливый итог?
— Сложно сказать, потому что мы сегодня играли лучше, чем в первой встрече. Наверное, могли сегодня победить и повести 2−0, но так получилось, что счет равный.

— Эксперты говорят, что чем дальше в серии, тем меньше у «Магнитки» будет сил.
— Мы на это не обращаем внимание, на это больше смотрят тренеры и говорят, какие коррективы нам нужно внести в свою игру, — передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1−1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.

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