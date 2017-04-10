Сергей Широков: СКА играл лучше, чем в первом матче, и мог победить «Металлург»
Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).
— Должны были в первом периоде забивать, использовать свои моменты. Не забили, и вот такой результат получился.
— Победитель второго матча Кубка Гагарина неизменно выигрывает серию. Не боитесь, что традиция продолжится?
— Я не знаю, первый раз играю в финале.
— Что было в моменте, когда вам забили в меньшинстве?
— Просто неравные составы сыграли сегодня свою роль. Мы должны были забивать в большинстве, были хорошие моменты.
— 1−1 по итогам двух матчей — это справедливый итог?
— Сложно сказать, потому что мы сегодня играли лучше, чем в первой встрече. Наверное, могли сегодня победить и повести 2−0, но так получилось, что счет равный.
— Эксперты говорят, что чем дальше в серии, тем меньше у «Магнитки» будет сил.
— Мы на это не обращаем внимание, на это больше смотрят тренеры и говорят, какие коррективы нам нужно внести в свою игру, — передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1−1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
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