«Магнитку» возили лицом об лед. Но она выстояла

СУРОВЫЕ МЕТАЛЛУРГИ

В день второго матча приехавших на матч СМИ свозили на Магнитогорский металлургический комбинат. Куда, кстати, заглядывала и «Магнитка» перед финалом — это уже давно стало традицией. Впечатления непередаваемые. Хотя бы от одних только масштабов. Это настоящий город в городе, где 800 километров железных дорог, невероятных размеров домны и километровые цеха, где тепло, дымно, железо витает в воздухе, ощутимо пахнет серой и бродят суровые металлурги, неизменно чумазые.

Ребята со специализированного хоккейного телеканала брали у них интервью, спрашивали, за кого болеют, и ответ, наверняка содержавший изрядную долю сарказма, хотя по лицу не скажешь (на то они и суровые), поразил: один заявил, что поддерживает «Салават», второй — что «Барыс». Смеялись все.

Посмотрев на то, как они работают, как-то сразу подумалось, что для хоккеистов это должно быть ощутимим мотиватором. Стало и для меня, а уж я-то им ничем не обязан, в отличие от игроков, деньги на зарплаты которых именно руками и спинами этих самых металлургов и зарабатываются.

«МИЧИГАН» ОТ БАРАБАНОВА

Тем удивительнее было видеть то, что происходило на старте матча. Сразу и не вспомню, когда в отдельно взятом периоде финала одна из команд натурально доминировала. То, что по итогам первой двадцатиминутки счет был лишь 1:1 — большая удача для «Магнитки», вспоминая количество моментов у СКА, штангу с перекладиной после бросков Белова и Ковальчука и вообще соотношение бросков: 17−2 в створ и 41−8 в сторону ворот. Настоящий кошмар для хозяев! Подумалось, что если так пойдет и дальше — нас ждет 4−0 в серии. Потому что вся команда действовала в духе Александра Семина, отметившегося за весь плей-офф лишь двумя передачами.

Семин — словно настоящий вредитель. Невероятно техничный, он иногда демонстрирует сумасшедшие вещи вроде обработки шайбы обратной стороной крюка на лету с мгновенной и точной остановкой. Но настолько он безынициативный, настолько веет от него безвольностью и отсутствием не то что огонька в глазах — самих глаз. Многие моменты с его участием остаются за пределами трансляции. Но на арене-то все видно. Там не добежал, тут недоработал, здесь буквально шел на смену на прямых ногах, из-за чего Каблуков создал момент — выскочивший с лавки куда более возрастной Зарипов просто не успевал накрыть оппонента, даром что ноги сразу включил на полную.

Этот первый период придал СКА потрясающей уверенности. Если не забивающий более 30 матчей подряд Барабанов пытается в таком серьезном матче исполнить финт «Мичиган», более известный у нас, как финт Гранлунда (шайба в стиле лакросс), хоть это и неправильно, но о чем-то говорит. Смелые обыгрыши и финты от не самых техничных игроков — тоже.

ОБОРОНА И КОШЕЧКИН

Со второго периода «Магнитка» все же включилась игру, и стало значительно интереснее. Хотя преимущество по-прежнему оставалось за СКА. Пассивная в целом игра «Магнитки» без шайбы — главный ее враг. Когда армейцы получают так много пространства в средней зоне, а «сталевары» играют низкие «1−3−1», легко трансформируемые в «1−4», — ничего хорошего в принципе не стоит ждать. Взламывать среднюю зону не приходится, а с позиционками у петербуржцев все в порядке. Особенно если на льду Гусев, Шипачев и Дадонов. Отсюда и колоссальная разница в количестве бросков.

Эта пассивность и в меньшинстве шла в очень серьезный вред, «Магнитку» просто возили лицом об лед, но Воробьев вовремя внес коррективы — поагрессивнее заиграли и нападающие, и защитники — значительно плотнее, и практически свели моменты СКА в розыгрышах лишнего на нет. А вот форчек так и не заработал. И победа в итоге была добыта только за счет классной игры оборонцев и Кошечкина. Ну, и геройства Калетника, конечно. Прыгнувшего на борт, празднуя гол в меньшинстве. Но, видно, у него чересчур перехлетсывали эмоции, и он смешно упал.

Счет в серии сравнялся, но за «Металлург» тревожно. Не вывезут они, если не добавят в агрессии. Когда СКА полетит, а это рано или поздно произойдет, по нынешнему положению дел им придется очень и очень сложно зацепиться. Если, конечно, вдруг не очнутся Семин, Сантала, уже сделавший шаг в этом направлении, и другие.

Радует, что в этот раз к судьям не может быть никаких претензий. Они отработали почти идеально. Заставив говорить только об игре.