«Магнитку» возили лицом об лед. Но она выстояла
В первом периоде СКА превзошел хозяев и по броскам в створ (17 — 2), и по голевым моментам. Однако к концу второго периода «сталевары» выровняли игру. Ключевой оказалась шайба Владислава Калетника, заброшенная в меньшинстве.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СУРОВЫЕ МЕТАЛЛУРГИ
В день второго матча приехавших на матч СМИ свозили на Магнитогорский металлургический комбинат. Куда, кстати, заглядывала и «Магнитка» перед финалом — это уже давно стало традицией. Впечатления непередаваемые. Хотя бы от одних только масштабов. Это настоящий город в городе, где 800 километров железных дорог, невероятных размеров домны и километровые цеха, где тепло, дымно, железо витает в воздухе, ощутимо пахнет серой и бродят суровые металлурги, неизменно чумазые.
Ребята со специализированного хоккейного телеканала брали у них интервью, спрашивали, за кого болеют, и ответ, наверняка содержавший изрядную долю сарказма, хотя по лицу не скажешь (на то они и суровые), поразил: один заявил, что поддерживает «Салават», второй — что «Барыс». Смеялись все.
Посмотрев на то, как они работают,
«МИЧИГАН» ОТ БАРАБАНОВА
Тем удивительнее было видеть то, что происходило на старте матча. Сразу и не вспомню, когда в отдельно взятом периоде финала одна из команд натурально доминировала. То, что по итогам первой двадцатиминутки счет был лишь 1:1 — большая удача для «Магнитки», вспоминая количество моментов у СКА, штангу с перекладиной после бросков Белова и Ковальчука и вообще соотношение бросков: 17−2 в створ и 41−8 в сторону ворот. Настоящий кошмар для хозяев! Подумалось, что если так пойдет и дальше — нас ждет 4−0 в серии. Потому что вся команда действовала в духе Александра Семина, отметившегося за весь
Семин — словно настоящий вредитель. Невероятно техничный, он иногда демонстрирует сумасшедшие вещи вроде обработки шайбы обратной стороной крюка на лету с мгновенной и точной остановкой. Но настолько он безынициативный, настолько веет от него безвольностью и отсутствием не то что огонька в глазах — самих глаз. Многие моменты с его участием остаются за пределами трансляции. Но на
Этот первый период придал СКА потрясающей уверенности. Если не забивающий более 30 матчей подряд Барабанов пытается в таком серьезном матче исполнить финт «Мичиган», более известный у нас, как финт Гранлунда (шайба в стиле лакросс), хоть это и неправильно, но о
ОБОРОНА И КОШЕЧКИН
Со второго периода «Магнитка» все же включилась игру, и стало значительно интереснее. Хотя преимущество
Эта пассивность и в меньшинстве шла в очень серьезный вред, «Магнитку» просто возили лицом об лед, но Воробьев вовремя внес коррективы — поагрессивнее заиграли и нападающие, и защитники — значительно плотнее, и практически свели моменты СКА в розыгрышах лишнего на нет. А вот форчек так и не заработал. И победа в итоге была добыта только за счет классной игры оборонцев и Кошечкина. Ну, и геройства Калетника, конечно. Прыгнувшего на борт, празднуя гол в меньшинстве. Но, видно, у него чересчур перехлетсывали эмоции, и он смешно упал.
Счет в серии сравнялся, но за «Металлург» тревожно. Не вывезут они, если не добавят в агрессии. Когда СКА полетит, а это рано или поздно произойдет, по нынешнему положению дел им придется очень и очень сложно зацепиться. Если, конечно, вдруг не очнутся Семин, Сантала, уже сделавший шаг в этом направлении, и другие.
Радует, что в этот раз к судьям не может быть никаких претензий. Они отработали почти идеально. Заставив говорить только об игре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter